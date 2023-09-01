У школах Києва продзвенів перший дзвоник: зворушливі фото і відео

Попри повномасштабну війну, в Україні традиційно 1 вересня діти повернулися до школи, щоб розпочати новий навчальний рік. У Києві діти однієї зі шкіл теж повернутися за парти.

Як пройшло свято 1 вересня - читайте нижче.

Навчання під час війни дуже змінилося - обладнають укриття та проводять інструктаж з поводження під час повітряної тривоги.

Однак є те, що залишається незмінним у будь-які часи, і це щирі емоції учнів і вчителів.

Для першачків все ж влаштували маленьке свято, щоб діти відчути атмосферу Дня знань. На фото видно, що діти радіють, що знову зустрілись з однокласниками.

Додамо, що у Києві навчальний рік у столичних школах триватиме з 1 вересня до 31 травня. Формат навчання кожен заклад освіти обиратиме самостійно.

У Києві в школі відбувся перший дзвоник (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)