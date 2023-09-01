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В школах Киева прозвенел первый звонок: трогательные фото и видео

Киев, Пятница 01 сентября 2023 10:23
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В школах Киева прозвенел первый звонок: трогательные фото и видео В Киеве прошел первый звонок (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Самарук

Несмотря на полномасштабную войну, в Украине традиционно 1 сентября дети вернулись в школу, чтобы начать новый учебный год. В Киеве дети одной из школ тоже вернуться за парты.

Как прошел праздник 1 сентября - читайте ниже.

Учеба во время войны очень изменилась - оборудуют укрытия и проводят инструктаж по обращению во время воздушной тревоги.

Однако есть то, что остается неизменным в любое время, и это искренние эмоции учеников и учителей.

Для первоклашек все же устроили маленький праздник, чтобы дети ощутили атмосферу Дня знаний. На фото видно, что дети радуются, что снова встретились с одноклассниками.

Добавим, что в Киеве учебный год в столичных школах продлится с 1 сентября по 31 мая. Формат обучения каждое учебное заведение будет выбирать самостоятельно.

В школах Киева прозвенел первый звонок: трогательные фото и видео

В школах Киева прозвенел первый звонок: трогательные фото и видеоВ школах Киева прозвенел первый звонок: трогательные фото и видеоВ школах Киева прозвенел первый звонок: трогательные фото и видеоВ школах Киева прозвенел первый звонок: трогательные фото и видеоВ школах Киева прозвенел первый звонок: трогательные фото и видео

В Киеве в школе прошел первый звонок (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Ранее мы сообщали, что обязательно должно быть в школьном рюкзаке ребенка для безопасности.

Также мы писали, что в школах Киева могут ввести вторую смену.

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Киев школа діти