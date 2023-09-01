В школах Киева прозвенел первый звонок: трогательные фото и видео

Несмотря на полномасштабную войну, в Украине традиционно 1 сентября дети вернулись в школу, чтобы начать новый учебный год. В Киеве дети одной из школ тоже вернуться за парты.

Учеба во время войны очень изменилась - оборудуют укрытия и проводят инструктаж по обращению во время воздушной тревоги.

Однако есть то, что остается неизменным в любое время, и это искренние эмоции учеников и учителей.

Для первоклашек все же устроили маленький праздник, чтобы дети ощутили атмосферу Дня знаний. На фото видно, что дети радуются, что снова встретились с одноклассниками.

Добавим, что в Киеве учебный год в столичных школах продлится с 1 сентября по 31 мая. Формат обучения каждое учебное заведение будет выбирать самостоятельно.

В Киеве в школе прошел первый звонок (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)