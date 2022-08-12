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В школах Киева не будет предметов на русском языке (документ)

В Киеве не будет изучать русский язык в школах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В школах Киева не будут вести уроки на русском языке ни при каких обстоятельствах. Также исчезнет навсегда этот предмет из школьной программы.

Об этом рассказали в письме-ответе Киевской городской администрации.

В чем суть документа

Так, Молодежный клуб "Джура" в Киеве обратился с прошением в Департамент науки и образования (КГГА) проводить занятия на русском языке. В этом клубу было отказано.

По информации управлений образования в городе Киеве по состоянию на 01.07.2022 учебными программами на 2022-2023 год не предусмотрено преподавание на русском языке предметов и изучения русского языка факультативно.

В Киеве не будут изучать школьные предметы на русском языке

Какие произведения на русском оставят в украинской программе

Сейчас принято решение, что писатели, которые творили на русском языке, но их творчество было связано с Украиной или они родились тут - будут оставлены для изучения.

Например, Николая Гоголя оставят в программе. Также будут изучать и произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце". Николая Кузнецова с "Бабьим Яром" также будут проходить школьники.

Как мы ранее писали, во Львовской области классов с обучением на русском больше не будет.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что преподаватель КПИ попал в скандал из-за любви к "русскому миру" - украинский язык он называл "сухим и убогим".

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Киевшкола