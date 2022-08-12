У школах Києва не буде предметів російською мовою (документ)

У школах Києва не будуть вести уроки російською мовою ні за яких обставин. Також зникне назавжди цей предмет зі шкільної програми.
Про це розповіли в листі-відповіді Київської міської адміністрації.
Так, молодіжний клуб "Джура" в Києві звернувся з проханням до Департаменту науки і освіти (КМДА) проводити заняття російською мовою. У цьому клубу було відмовлено.
За інформацією управлінь освіти в місті Києві станом на 01.07.2022 навчальними програмами на 2022-2023 рік не передбачено викладання російською мовою предметів та вивчення російської мови факультативно.
У Києві не вивчатимуть шкільні предмети російською мовою
Зараз прийнято рішення, що письменники, які творили російською мовою, але їх творчість була пов'язана з Україною або вони народилися тут - будуть залишені для вивчення.
Наприклад, Миколу Гоголя залишать у програмі. Також вивчатимуть і твір Михайла Булгакова "Собаче серце". Миколу Кузнєцова з "Бабиним Яром" також проходитимуть школярі.
Як ми раніше писали, у Львівській області класів з навчанням російською більше не буде.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що викладач КПІ потрапив у скандал через любов до "русского міра" - українську мову він називав "сухою і убогою".