Школа в Апостолово из унылого здания превратилась в суперсовременное пространство: фото

Так. в ходе реконструкции, проведенной в 2019 году, школа получила яркий энергосберегающий фасад. Также по специальному дизайну были оформлены классы и холлы.

Кроме того, были открыты школа робототехники, буккроссинг, современные спортзал и столовая. Не оставили без внимания и территорию: разбитый асфальт заменили новой плиткой, оформили клумбы.

Школа была реконструирована во время первой каденции главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, которого в 2020 году президент Владимир Зеленский снова назначил главой области.

Проект этой школы, как и новаторских детских садиков Днепропетровской области, созданных командой Резниченко, лег в основу концепции президентской программы “Большая стройка” - в рамках этой программы реконструкция образовательных учреждений теперь включает в себя современные технологии строительства и дизайна, а также оборудование для учебного процесса 21-го века: интерактивные доски, компьютеры.

"Классные, современные, комфортные школы должны быть по всей стране", - уверен Голик.

Напомним, в 2021 году в рамках "Большой стройки" в Украине планируется построить или отремонтировать 95 школ.