UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Школа в Апостолово из унылого здания превратилась в суперсовременное пространство: фото

Автор: Styler

Школа №1 в Апостолово после реконструкции из унылого здания превратилась в суперсовременное пространство.

Об этом написал Юрий Голик в Facebook, опубликовав фотографии, которые дают четкое представление о том, что изменилось.

Так. в ходе реконструкции, проведенной в 2019 году, школа получила яркий энергосберегающий фасад. Также по специальному дизайну были оформлены классы и холлы.

Кроме того, были открыты школа робототехники, буккроссинг, современные спортзал и столовая. Не оставили без внимания и территорию: разбитый асфальт заменили новой плиткой, оформили клумбы.

Школа была реконструирована во время первой каденции главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, которого в 2020 году президент Владимир Зеленский снова назначил главой области.

Проект этой школы, как и новаторских детских садиков Днепропетровской области, созданных командой Резниченко, лег в основу концепции президентской программы “Большая стройка” - в рамках этой программы реконструкция образовательных учреждений теперь включает в себя современные технологии строительства и дизайна, а также оборудование для учебного процесса 21-го века: интерактивные доски, компьютеры.

"Классные, современные, комфортные школы должны быть по всей стране", - уверен Голик.

Напомним, в 2021 году в рамках "Большой стройки" в Украине планируется построить или отремонтировать 95 школ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины реконструкцияшколаБольшая стройка
Читайте также
Стало известно, будут ли школьники Киева учиться летом вместо каникул
В Кривом Роге продолжается реконструкция стадиона по стандартам ФИФА и УЕФА
Прогноз погоды