Школа в Апостоловому з похмурої будівлі перетворилася на суперсучасний простір: фото

Так. в ході реконструкції, проведеної у 2019 році, школа отримала яскравий енергозберігаючий фасад. Також за спеціальним дизайном були оформлені класи та холи.

Крім того, були відкриті школа робототехніки, буккросинг, сучасні спортзал і їдальня. Не залишили без уваги і територію: розбитий асфальт замінили новою плиткою, оформили клумби.

Школа була реконструйована під час першої каденції голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, якого у 2020 році президент Володимир Зеленський знову призначив очільником області.

Проект цієї школи, як і новаторських дитячих садків Дніпропетровської області, створених командою Резніченка, ліг в основу концепції президентської програми "Велике будівництво" - в рамках цієї програми реконструкція освітніх установ тепер містить сучасні технології будівництва та дизайну, а також обладнання для навчального процесу 21-го століття: інтерактивні дошки, комп'ютери.

"Класні, сучасні, комфортні школи повинні бути по всій країні", - упевнений Голик.

Нагадаємо, у 2021 році в рамках "Великого будівництва" в Україні планується побудувати або відремонтувати 95 шкіл.