Шкодить легеням: педіатр назвала дитячий засіб, який повинні уникати батьки

Що таке тальк та чим він небезпечний

Тальк - це природний мінерал, який понад 100 років використовувався в дитячих присипках, косметиці та навіть побутових засобах. Він допомагає поглинати вологу та запобігає попрілостям.

За словами лікаря, проблема в тому, що його видобуток часто відбувається в родовищах, де є азбест - канцероген, що може потрапляти в продукцію.

"У 2020 році Johnson & Johnson оголосили про припинення продажу дитячої присипки з тальком у США та Канаді після сотень позовів від людей, які пов’язували її використання з розвитком раку. Річ у тім, що деякі партії тальку містили сліди азбесту", - йдеться у повідомленні.

У січні 2024 року компанія погодилася виплатити 700 мільйонів доларів для врегулювання позовів.

Як правильно використовувати дитячу присипку

Найголовніше, що варто зробити під час використання - уникати вдихання порошку. Якщо ви багато наносите на дитяче обличчя або використовуєте в замкнених приміщеннях - ризикуєте, що дитина вдихне ці дрібні частинки.

А це може призвести до серйозних проблем з легенями, таких як тальковий пневмоконіоз

У 1981 році Американська академія педіатрії (AAP) попереджала про ризики аспірації тальку, і навіть зазначила, що це може призводити до смерті.

Тому, щоб бути на 100% впевненими, краще тримати присипку якомога далі від обличчя малюка та наносити її акуратно.

Як обрати безпечну присипку

Найкраще вибирати продукти на основі кукурудзяного крохмалю - вони набагато безпечніші.

Тоді як для профілактики попрілостей і подразнень на шкірі можна використовувати креми та мазі з оксидом цинку - вони не лише надійні, а й ефективні для догляду за ніжною шкірою малюків.