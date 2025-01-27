Шкода від капусти броколі, про яку ви точно не знали

Кому броколі може зашкодити?

Людям із проблемами щитовидної залози

У броколі містяться речовини, відомі як гойтрогени. Вони можуть впливати на вироблення гормонів щитовидної залози, особливо якщо в організмі є дефіцит йоду. Тому людям із гіпотиреозом варто обмежити споживання сирої броколі.

При проблемах із травленням

Велика кількість клітковини у броколі може викликати здуття, метеоризм і дискомфорт у шлунку, особливо у людей із чутливим травним трактом.

Ризик алергічних реакцій

У деяких людей броколі може викликати алергічні реакції через наявність специфічних білків, які спричиняють свербіж, набряки чи подразнення.

Несумісність із деякими препаратами

Броколі багата на вітамін K, який сприяє згортанню крові. Тому людям, які приймають препарати для розрідження крові, слід бути обережними зі споживанням цього овоча.

Як уникнути шкоди від броколі?

Термічна обробка (парування чи варіння) знижує вміст гойтрогенів, тому людям із проблемами щитовидної залози краще споживати броколі у вареному вигляді.

Помірність - ключ до безпеки. Оптимальна порція броколі для дорослого - 200–300 грамів на день.

Перед вживанням важливо ретельно мити овоч, щоб уникнути залишків пестицидів чи забруднень.

Броколі залишається одним із найкорисніших овочів, але його вживання має бути помірним та враховувати індивідуальні особливості організму. Як і з будь-яким продуктом, важливо дотримуватись балансу, щоб уникнути неприємних наслідків для здоров’я.