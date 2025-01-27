Шкода від капусти броколі, про яку ви точно не знали

Броколі заслужено вважається одним із найкорисніших овочів у світі завдяки багатому складу вітамінів, мінералів і антиоксидантів. Проте навіть цей суперфуд має свої недоліки, які можуть негативно позначитися на здоров’ї, якщо його споживати неправильно або у надмірній кількості.
Про яку приховану шкоду цієї капусти ви не здогадувалися, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Людям із проблемами щитовидної залози
У броколі містяться речовини, відомі як гойтрогени. Вони можуть впливати на вироблення гормонів щитовидної залози, особливо якщо в організмі є дефіцит йоду. Тому людям із гіпотиреозом варто обмежити споживання сирої броколі.
При проблемах із травленням
Велика кількість клітковини у броколі може викликати здуття, метеоризм і дискомфорт у шлунку, особливо у людей із чутливим травним трактом.
Ризик алергічних реакцій
У деяких людей броколі може викликати алергічні реакції через наявність специфічних білків, які спричиняють свербіж, набряки чи подразнення.
Несумісність із деякими препаратами
Броколі багата на вітамін K, який сприяє згортанню крові. Тому людям, які приймають препарати для розрідження крові, слід бути обережними зі споживанням цього овоча.
Броколі залишається одним із найкорисніших овочів, але його вживання має бути помірним та враховувати індивідуальні особливості організму. Як і з будь-яким продуктом, важливо дотримуватись балансу, щоб уникнути неприємних наслідків для здоров’я.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти про здоров'я Healthline і WebMD, видання MedicalNewsToday.