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"Шкода буде ганделик". У мережі з'явилося листування зрадників, які навели "Іскандер" на село Гроза

Середа 11 жовтня 2023 11:24
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"Шкода буде ганделик". У мережі з'явилося листування зрадників, які навели "Іскандер" на село Гроза У мережі з'явилося листування братів, які навели ракету на село Гроза (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

СБУ встановила особи чоловіків, які навели російську ракету "Іскандер" на село Гроза на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинуло 55 людей, які прийшли вшанувати пам'ять загиблого бійця. Наразі спливло листування братів-зрадників.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на сайт СБУ.

Що відомо про зрадників

Служба "гарячими слідами" викрила у злочині двох місцевих жителів села Гроза, які під час окупації регіону перейшли на бік росіян.

Винуватцями масового вбивства стали 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон. Один із них працював "водієм конвойної групи", інший - "інспектором дорожньо-патрульної служби".

&quot;Шкода буде ганделик&quot;. У мережі з'явилося листування зрадників, які навели &quot;Іскандер&quot; на село Гроза

Брати Мамони навели російську ракету на село Гроза (фото: ssu.gov.ua)

Напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом із сім'ями втекли до Росії, але там дистанційно формували власну мережу інформаторів.

Під виглядом дружніх розмов та переписок у месенджері брати випитували у людей відомості про дислокацію сил оборони та масові заходи на території регіону.

Збираючи дані про перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза, брати чудово розуміли, що внаслідок атаки обов'язково загинуть їхні знайомі.

Оскільки обидва зловмисники ховаються на території Росії, продовжуються комплексні заходи щодо встановлення їхнього місцезнаходження та покарання.

Випливло листування зрадників

У листуванні розмова двох братів, які чітко усвідомлюють, що вони роблять, і що може статися після влучення ракети до їхнього рідного села. Після трагедії вони лише переймаються тим, що їм не буде життя у селі...

&quot;Шкода буде ганделик&quot;. У мережі з'явилося листування зрадників, які навели &quot;Іскандер&quot; на село Гроза&quot;Шкода буде ганделик&quot;. У мережі з'явилося листування зрадників, які навели &quot;Іскандер&quot; на село Гроза&quot;Шкода буде ганделик&quot;. У мережі з'явилося листування зрадників, які навели &quot;Іскандер&quot; на село Гроза&quot;Шкода буде ганделик&quot;. У мережі з'явилося листування зрадників, які навели &quot;Іскандер&quot; на село Гроза&quot;Шкода буде ганделик&quot;. У мережі з'явилося листування зрадників, які навели &quot;Іскандер&quot; на село Гроза&quot;Шкода буде ганделик&quot;. У мережі з'явилося листування зрадників, які навели &quot;Іскандер&quot; на село Гроза&quot;Шкода буде ганделик&quot;. У мережі з'явилося листування зрадників, які навели &quot;Іскандер&quot; на село Гроза&quot;Шкода буде ганделик&quot;. У мережі з'явилося листування зрадників, які навели &quot;Іскандер&quot; на село Гроза&quot;Шкода буде ганделик&quot;. У мережі з'явилося листування зрадників, які навели &quot;Іскандер&quot; на село Гроза&quot;Шкода буде ганделик&quot;. У мережі з'явилося листування зрадників, які навели &quot;Іскандер&quot; на село Гроза&quot;Шкода буде ганделик&quot;. У мережі з'явилося листування зрадників, які навели &quot;Іскандер&quot; на село Гроза Нагадаємо, 5 жовтня, російські війська вдарили по кафе у селі Гроза Куп'янського району Харківської області. На той момент там було близько 60 осіб, які зібралися на поминальний обід.

За останніми даними через обстріл загинули 53 особи. В даний час ДНК-експертизи продовжуються, 5 людей вважаються зниклими безвісти. Тому кількість жертв може зрости.

Нагадаємо, що очевидці удару російської ракети по селу Гроза розповіли про трагедію.

Читайте також, що російська ракета вбила всю родину на поминках у селі Гроза.

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