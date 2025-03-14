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Шкірку від авокадо не треба викидати: в чому її супер-користь

Фото: Чим корисна шкірка від авокадо (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Ні для кого вже не секрет, чим так корисне авокадо. Але про супер-властивості його шкірки відомо не всім, тому вона найчастіше викидається в смітник.

Чим так корисна шкірка від авокадо, пояснює РБК-Україна (проект Styler).

Переваги шкірки від авокадо

Багатий вміст поживних речовин

Шкірка авокадо багата клітковиною, антиоксидантами та біоактивними сполуками. Вони містять такі вітаміни, як вітамін Е, і мінерали, такі як калій, які необхідні для загального здоров’я.

Антиоксидантні властивості

Доведено, що шкірка авокадо має антиоксидантні властивості, які можуть допомогти боротися з пошкодженням клітин, викликаним вільними радикалами.

Переваги для травлення

 Велика кількість клітковини в шкірці може сприяти кращому травленню та зміцненню здоров’я кишечника.

Як використовувати шкірку від авокадо?

Компостування

Одним із найбільш екологічно чистих способів утилізації шкірок є їх компостування. Таким чином ви збагачуєте ґрунт поживними речовинами, допомагаючи вашим рослинам рости здоровішими.

Зі шкірки авокадо можна приготувати чай або настій

Просто прокип’ятіть шкірку у воді протягом кількох хвилин, щоб витягти її властивості та насолодитися поживним напоєм.

Натуральний ексфоліант

Висушену шкірку можна подрібнити та використовувати як природний ексфоліант для шкіри. Змішайте порошок з невеликою кількістю олії або йогурту, щоб створити ніжну відлущувальну пасту.

Догляд за волоссям

Деякі люди використовують шкірку авокадо для приготування масок для волосся. Ви можете подрібнити її та змішати її з іншими натуральними інгредієнтами, щоб живити та зволожувати волосся.

Натуральний репелент

Шкірка також може діяти як природний репелент комах, якщо її розміщувати в місцях, де ви хочете уникнути комах.

Дієтична добавка

Деякі люди сушать і подрібнюють шкаралупу, щоб додавати її до смузі або їжі як добавку.

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В матеріалі використані такі джерела - Health, Eat this, not That, Marca.

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