Шкірку від авокадо не треба викидати: в чому її супер-користь
Ні для кого вже не секрет, чим так корисне авокадо. Але про супер-властивості його шкірки відомо не всім, тому вона найчастіше викидається в смітник.
Чим так корисна шкірка від авокадо, пояснює РБК-Україна (проект Styler).
Переваги шкірки від авокадо
Багатий вміст поживних речовин
Шкірка авокадо багата клітковиною, антиоксидантами та біоактивними сполуками. Вони містять такі вітаміни, як вітамін Е, і мінерали, такі як калій, які необхідні для загального здоров’я.
Антиоксидантні властивості
Доведено, що шкірка авокадо має антиоксидантні властивості, які можуть допомогти боротися з пошкодженням клітин, викликаним вільними радикалами.
Переваги для травлення
Велика кількість клітковини в шкірці може сприяти кращому травленню та зміцненню здоров’я кишечника.
Як використовувати шкірку від авокадо?
Компостування
Одним із найбільш екологічно чистих способів утилізації шкірок є їх компостування. Таким чином ви збагачуєте ґрунт поживними речовинами, допомагаючи вашим рослинам рости здоровішими.
Зі шкірки авокадо можна приготувати чай або настій
Просто прокип’ятіть шкірку у воді протягом кількох хвилин, щоб витягти її властивості та насолодитися поживним напоєм.
Натуральний ексфоліант
Висушену шкірку можна подрібнити та використовувати як природний ексфоліант для шкіри. Змішайте порошок з невеликою кількістю олії або йогурту, щоб створити ніжну відлущувальну пасту.
Догляд за волоссям
Деякі люди використовують шкірку авокадо для приготування масок для волосся. Ви можете подрібнити її та змішати її з іншими натуральними інгредієнтами, щоб живити та зволожувати волосся.
Натуральний репелент
Шкірка також може діяти як природний репелент комах, якщо її розміщувати в місцях, де ви хочете уникнути комах.
Дієтична добавка
Деякі люди сушать і подрібнюють шкаралупу, щоб додавати її до смузі або їжі як добавку.
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В матеріалі використані такі джерела - Health, Eat this, not That, Marca.
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