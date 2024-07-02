Шкіра обличчя суха та свербить: ось про які проблеми "говорить" тіло

Сухість шкіри

Дерматолог Брендан Кемп розповів, що сухість може зробити вашу шкіру стягнутою та з'явиться свербіж.

Суха шкіра може виникнути будь-де на вашому тілі. Це може статись через холодну погоду, особливо якщо ви проводите тривалий час на вулиці.

Відновити суху шкіру можна за допомогою м’яких спеціальних засобів і зволожуючих кремів.

Пам’ятайте, що надмірне очищення може висушити шкіру, тому вмивайтеся раз на день. Зволожуючі засоби можна використовувати кілька разів на день.

Свербіж після гоління

Якщо ваше обличчя свербить після гоління, то ваша шкіра подразнена, може з'явитись навіть висип.

Поширені причини подразнення від бритви включають сухе гоління, занадто часте гоління та використання тупої бритви. Це частіше зустрічається у людей з чутливою шкірою або акне.

Екзема

Екзема - запальний стан, який викликає сухість, лущення або свербіж шкіри. Може вразити будь-яку частину вашого тіла, включаючи обличчя. Часто проявляється сухими рожевими ділянками шкіри.

Себорейний дерматит

Себорейний дерматит - це поширене захворювання шкіри, яке характеризується висипом на шкірі голови або обличчі. Воно може спричиняти почервоніння та лущення, схоже на лупу.

Контактний дерматит

Якщо ваш свербіж з’явився після використання нового миючого засобу, мила, лосьйону чи косметики та супроводжується червоним висипом, у вас може бути контактний дерматит.

Це може статися в результаті подразнення шкіри алергеном з навколишнього середовища або інгредієнтом засобу для догляду за шкірою.

Сонячний опік

Сонячний опік на обличчі - це не лише дискомфорт, він також може викликати свербіж.

Це запалення шкіри, яке проявляється у вигляді почервоніння, набряку, тепла та болю.

Якщо сонячний опік сильний, то ваша шкіра також може почати лущитися або з’являться пухирі.

Ліки

Іноді свербіж на обличчі або на інших частинах тіла може бути наслідком прийому нових ліків, таких як аспірин, деяких ліків від артеріального тиску або опіоїдних знеболювальних.

Менш поширені причини

Свербіж не завжди спричинений проблемою шкіри. У деяких випадках це може бути симптомом іншого типу проблеми зі здоров’ям. Сюди відносяться: