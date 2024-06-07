Шкідливий чи корисний хліб, якщо ви його заморожуєте. Все, що потрібно знати про це

Які переваги заморожування хліба?

Головний лікар NHS доктор Чінтал Пател поділилася маловідомими перевагами заморожування хліба для здоров’я. Окрім запобігання розвитку цвілі та збереження хліба свіжим, заморожування та розігрівання буханця хліба чи булочок може бути корисним для вашого здоров’я.

Експертка як метод заморожування та розморожування впливає на крохмаль, а отже, і на кишечник.

Лікар сказала, що заморожування хліба на ніч, а потім повторне розігрівання або підсмажування змінює молекулярну структуру крохмалю в хлібі на більш стійкий крохмаль.

Це тип крохмалю, який живить кишкові бактерії та допомагає створити здоровий мікробіом кишечника. Це також знижує глікемічний індекс хліба. Заморожування хліба знижує глікемічний індекс на 30%. Це так само працює з макаронами та рисом.

Чи змінює заморожування хліба його глікемічний індекс?

Дослідження показали, що спосіб зберігання та приготування хліба може впливати на його глікемічний індекс. Відповідно до дослідження 2007 року, опублікованого в The European Journal of Clinical Nutrition, підвищення рівня глюкози в крові було "значно нижчим", якщо хліб був заморожений, розморожений і потім підсмажений, ніж якщо хліб був свіжим.

Також виявлено, що реакція глюкози була "сприятливо змінена" під час підсмаженого або просто замороженого та розмороженого хліба. Це означає, що заморожування хліба впливає на рівень цукру в крові в короткостроковій перспективі, але його довгостроковий вплив на здоров’я залежить від решти вашого раціону.

Як правильно заморозити хліб (Скриншот)

Як заморозити і розморозити хліб?

Оскільки заморожений хліб може бути корисним для вас, переконайтеся, що ви добре його запакували перед заморожуванням. Ви можете нарізати його невеликими шматочками або скибочками.

Найкраще для зберігання підійдуть харчові пакети, які можна щільно закрити. Якщо хліб спочатку упакований у фольгу, ви можете помістити його в морозилку і заморозити. Не використовуйте паперову упаковку.

Щоб розморозити скибку або буханець хліба, просто дістаньте його з морозильної камери та залиште при кімнатній температурі на кілька годин. Ви також можете розморозити хліб, поклавши його в холодильник на ніч, хоча це може зробити його трохи черствим. Якщо ваш заморожений продукт нарізаний, просто покладіть його в тостер без попереднього розморожування.

Скільки можна тримати хліб у морозилці?

Заморожування хліба продовжує його свіжість, але пам'ятайте, що ви не можете зберігати його довше певного часу. За даними lovefoodhatewaste.com, заморожений хліб, який зберігається в герметичній упаковці або контейнері, можна зберігати в морозильній камері до трьох місяців.

Перед заморожуванням свіжий хліб слід зберігати в прохолодному, сухому та темному місці, наприклад, у кухонній шафі чи хлібниці.