Вреднее для здоровья, чем вы думаете: вот какие ошибки вы регулярно совершаете во время обеда

Современный темп жизни диктует свои условия и поэтому многие люди делают совсем короткий перерыв на обед, а то и едят на ходу или не отрываясь от компьютера. Ну и самый нехороший вариант - пропускают обед или едят очень нерегулярно. И последствия такого питания, как правило, плачевные - риск развития тяжелых заболеваний, ожирение, диабет и прочее.

Какие пять ошибок мы регулярно совершаем во время обеда, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for fun.

Правильное питание имеет большое значение для здоровья человека. А еще оно играет решающую роль в похудении. Многие люди уделяют внимание здоровому завтраку и ужину, так как часто ошибки в трапезе могут влиять и на здоровье, и на лишний вес, и на количество энергии. А вот обеду такого внимания не уделяют, и совершенно зря.

Ошибка 1. Вы пропускаете приемы пищи

Отменяете обед, чтобы потреблять меньше калорий? Это не очень хорошая идея. Потому что, если организму не хватает энергии, это может вызвать тягу к еде. И затем это закончится вечерним набегом на холодильник.

Поэтому пропускать прием пищи, при чем любой - завтрак, обед, ужин - не лучшая идея. Распространенным последствием является то, что вы потом съедаете больше, причем бесконтрольно.

Ну и никому особо не нравится сидеть на совещании, которое затянулось, с плохим настроением и урчанием в животе. Вам нужны калории в течение дня, чтобы выполнять свою работу, чувствовать себя полным энергии.

Ошибка 2. Вы выбираете бутерброды

Проблема с такими предполагаемыми закусками - явная ошибка в рассуждениях. Не все знают, что в бутербродах с сыром, колбасой и жирными спредами, такими как майонез или соус тартар, скрыто много калорий. Даже если несколько кусочков помидоров и салата вам кажутся полезными, бутерброд может быть очень сытным, но пользы вам он принесет мало.

Кстати, еще один минус. Булочка из пшеничной муки не содержит много клетчатки, которая надолго сохраняет чувство сытости. Если вы выбираете хлеб, то только цельнозерновой в сочетании с орехами и семечками - для большого количества клетчатки и полезных жиров для более длительного насыщения.

Ошибка 3. Вы едите стоя или на ходу

Даже если на работе завал, все горит, нужно находить время, чтобы поесть. Не рекомендуется быстро проглатывать что-то перед компьютером, стоя или на ходу.

Лучше сидеть за столом вдали от рабочего места и расслабленно, совершенно спокойно сконцентрироваться на еде.

Когда дело доходит до здорового и осознанного питания, важно тщательно пережевывать пищу и есть медленно. Это означает, что вы быстрее почувствуете чувство сытости и не съедите слишком много.

Также не стоит есть со смартфоном в руках или висеть над ним - этот экран отвлекает вас от спокойного обеда.

Ошибка 4. Вы едите мало овощей

В рамках здорового и сбалансированного питания свежие овощи должны быть основным компонентом еды. Но этого придерживается очень мало людей.

Простые углеводы обычно составляют большую часть блюда, и они не насыщают надолго, так как отрицательно влияют на уровень сахара в крови и содержат лишь несколько жизненно важных веществ.

Поэтому салат или тушеные овощи всегда должны быть на вашей тарелке, хотя бы в виде гарнира. Но лучше, если основную часть вашего рациона будут составлять, например, брокколи, сладкий картофель и свекла.

Так вы не только будете делать что-то полезное для своего организма, но и снизите нагрузку на свой ужин. Здоровый обед позволит вас съесть более половины рекомендуемой дневной порции овощей и фруктов.

Ошибка 5. Салаты с неправильной начинкой

В обед ваш выбор падает на хрустящий салат - отлично! Но часто с такими салатами подают ингредиенты, которые не очень полезны. Стоит держаться подальше от сытных заправок - они особенно калорийны. Также в вашем салате не должно быть бекона или гренок. А придать салату хрусткость помогут жареный нут, пол чайной ложки семян чиа.

Не следует недооценивать количество калорий в орехах и авокадо. Хотя они очень полезны для здоровья и содержат полезные жиры, слишком много полезных веществ может затруднить ваш процесс похудения. Ориентировочной мерой является "горсть" - не более половины горсти орехов или авокадо в качестве начинки в салате.

Другие полезные добавки в салат включают в себя продукты, содержащие белок и клетчатку: чечевицу, тофу или яйца.

Стоит исключить йогуртовые заправки, соус "Цезарь", "Тысяча островов" - все они серьезные ловушки для калорий. Помимо большого количества жира, они содержат еще и вредный для здоровья глюкозо-фруктовый сироп. Лучшая заправка - уксус и масло.