Шість "таємних" кнопок в автомобілі, про які мало хто знає

Shift Lock Release - Розблокування перемикання передач

Це кнопка, яка забезпечує розблокування автоматичної трансмісії. Вона корисна, коли потрібно перевести селектор у режими N або R при вимкненому двигуні.

Valet - Клавіша для вимкнення сигналізації

Прихована кнопка Valet відключає сигналізацію, забезпечуючи доступ власнику автомобіля, навіть якщо ключі залишаються в салоні.

Вимикач передньої подушки безпеки пасажира

Ця кнопка призначена для відключення передньої подушки безпеки під час перевезення пасажира, наприклад, у дитячому кріслі.

Управління склопідйомниками з пульта

Затиснувши кнопку на брелоку, можна активувати систему керування склопідйомниками, що зручно для вентиляції салону.

Перемикач циркуляції повітря у салоні

Корисна опція для швидкого прогрівання чи охолодження салону, про яку далеко не всі водії знають.

Механічний замок блокування задніх дверей

Він розташований у торці задніх дверей. Цей замок запобігає випадковому відкриття задніх дверей.