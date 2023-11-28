Шість "таємних" кнопок в автомобілі, про які мало хто знає

У кожному автомобілі є додаткові функції, про які водії часто просто не знають. Зазвичай вони вказані в інструкції до пересувного засобу у графі "додаткові", але водії зазвичай не читають інструкції від а до я.
Які шість "таємних" кнопок є у вашому авто, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на UAmotors.
Це кнопка, яка забезпечує розблокування автоматичної трансмісії. Вона корисна, коли потрібно перевести селектор у режими N або R при вимкненому двигуні.
Прихована кнопка Valet відключає сигналізацію, забезпечуючи доступ власнику автомобіля, навіть якщо ключі залишаються в салоні.
Ця кнопка призначена для відключення передньої подушки безпеки під час перевезення пасажира, наприклад, у дитячому кріслі.
Затиснувши кнопку на брелоку, можна активувати систему керування склопідйомниками, що зручно для вентиляції салону.
Корисна опція для швидкого прогрівання чи охолодження салону, про яку далеко не всі водії знають.
Він розташований у торці задніх дверей. Цей замок запобігає випадковому відкриття задніх дверей.
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