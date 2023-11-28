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Шесть "секретных" кнопок в автомобиле, о которых мало кто знает

Названы шесть "секретных" кнопок в автомобиле (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В каждом автомобиле существуют дополнительные функции, о которых водители часто просто не знают. Обычно они указаны в инструкции к передвижному средству в графе "дополнительные", но водители обычно не читают инструкции от корки до корки.

Какие шесть "секретных" кнопок есть в вашем авто, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на UAmotors.

Shift Lock Release - Разблокировка переключения передач

Это кнопка, которая обеспечивает разблокировку автоматической трансмиссии. Она полезна, когда нужно перевести селектор в режимы N или R при выключенном двигателе.

Valet - Клавиша для отключения сигнализации

Скрытая кнопка Valet отключает сигнализацию, обеспечивая доступ владельцу автомобиля, даже если ключи остаются в салоне.

Выключатель передней подушки безопасности пассажира

Эта кнопка предназначена для отключения передней подушки безопасности при перевозке пассажира, например, в детском кресле.

Управление стеклоподъемниками с пульта

Зажав кнопку на брелоке, можно активировать систему управления стеклоподъемниками, что удобно для вентиляции салона.

Переключатель циркуляции воздуха в салоне

Полезная опция для быстрого прогрева или охлаждения салона, о которой далеко не все водители знают.

Механический замок блокировки задней двери

Он расположен в торце задней двери. Этот замок предотвращает случайное открытие задней двери.

 

Кстати, ранее мы писали о том, какие 5 вещей категорически нельзя делать водителям во время снегопада.

А еще рассказывали о том, какие 5 простых советов помогут сэкономить топливо в автомобиле.

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