Шість "таємних" кнопок в автомобілі, про які мало хто знає
У кожному автомобілі є додаткові функції, про які водії часто просто не знають. Зазвичай вони вказані в інструкції до пересувного засобу у графі "додаткові", але водії зазвичай не читають інструкції від а до я.
Які шість "таємних" кнопок є у вашому авто, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на UAmotors.
Shift Lock Release - Розблокування перемикання передач
Це кнопка, яка забезпечує розблокування автоматичної трансмісії. Вона корисна, коли потрібно перевести селектор у режими N або R при вимкненому двигуні.
Valet - Клавіша для вимкнення сигналізації
Прихована кнопка Valet відключає сигналізацію, забезпечуючи доступ власнику автомобіля, навіть якщо ключі залишаються в салоні.
Вимикач передньої подушки безпеки пасажира
Ця кнопка призначена для відключення передньої подушки безпеки під час перевезення пасажира, наприклад, у дитячому кріслі.
Управління склопідйомниками з пульта
Затиснувши кнопку на брелоку, можна активувати систему керування склопідйомниками, що зручно для вентиляції салону.
Перемикач циркуляції повітря у салоні
Корисна опція для швидкого прогрівання чи охолодження салону, про яку далеко не всі водії знають.
Механічний замок блокування задніх дверей
Він розташований у торці задніх дверей. Цей замок запобігає випадковому відкриття задніх дверей.
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