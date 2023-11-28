Шесть "секретных" кнопок в автомобиле, о которых мало кто знает
В каждом автомобиле существуют дополнительные функции, о которых водители часто просто не знают. Обычно они указаны в инструкции к передвижному средству в графе "дополнительные", но водители обычно не читают инструкции от корки до корки.
Какие шесть "секретных" кнопок есть в вашем авто, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на UAmotors.
Shift Lock Release - Разблокировка переключения передач
Это кнопка, которая обеспечивает разблокировку автоматической трансмиссии. Она полезна, когда нужно перевести селектор в режимы N или R при выключенном двигателе.
Valet - Клавиша для отключения сигнализации
Скрытая кнопка Valet отключает сигнализацию, обеспечивая доступ владельцу автомобиля, даже если ключи остаются в салоне.
Выключатель передней подушки безопасности пассажира
Эта кнопка предназначена для отключения передней подушки безопасности при перевозке пассажира, например, в детском кресле.
Управление стеклоподъемниками с пульта
Зажав кнопку на брелоке, можно активировать систему управления стеклоподъемниками, что удобно для вентиляции салона.
Переключатель циркуляции воздуха в салоне
Полезная опция для быстрого прогрева или охлаждения салона, о которой далеко не все водители знают.
Механический замок блокировки задней двери
Он расположен в торце задней двери. Этот замок предотвращает случайное открытие задней двери.
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