Шесть "секретных" кнопок в автомобиле, о которых мало кто знает

В каждом автомобиле существуют дополнительные функции, о которых водители часто просто не знают. Обычно они указаны в инструкции к передвижному средству в графе "дополнительные", но водители обычно не читают инструкции от корки до корки.

Какие шесть "секретных" кнопок есть в вашем авто, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на UAmotors.

Shift Lock Release - Разблокировка переключения передач

Это кнопка, которая обеспечивает разблокировку автоматической трансмиссии. Она полезна, когда нужно перевести селектор в режимы N или R при выключенном двигателе.

Valet - Клавиша для отключения сигнализации

Скрытая кнопка Valet отключает сигнализацию, обеспечивая доступ владельцу автомобиля, даже если ключи остаются в салоне.

Выключатель передней подушки безопасности пассажира

Эта кнопка предназначена для отключения передней подушки безопасности при перевозке пассажира, например, в детском кресле.

Управление стеклоподъемниками с пульта

Зажав кнопку на брелоке, можно активировать систему управления стеклоподъемниками, что удобно для вентиляции салона.

Переключатель циркуляции воздуха в салоне

Полезная опция для быстрого прогрева или охлаждения салона, о которой далеко не все водители знают.

Механический замок блокировки задней двери

Он расположен в торце задней двери. Этот замок предотвращает случайное открытие задней двери.