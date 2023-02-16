У шість років важив 15 кг: українські лікарі рятують хлопчика з важкою формою раку

У Львові лікують хлопчика з важкою формою раку, який пережив окупацію. У 6 років хлопчик важив усього 15 кг.
Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.
Зараз Максимкові лише шість і йому доводиться боротися зі страшною недугою - пухлиною грудної порожнини, яка розповсюдилася по всьому організму дитини.
Два роки тому хлопчик поскаржився на біль у животі та почав блювати. Рідні відразу звернулися по допомогу до лікарів у Новій Каховці та Херсоні.
Після довгих обстежень в нього діагностували нейробластому середостіння - одна з найпоширеніших і найагресивніших пухлин серед тих, які трапляються в дітей віком до п’яти років.
Стара Каховка, де мешкає сім’я, та Херсон, де лікувався хлопчик, окупували російські війська. Тому боротися з хворобою стало ще важче, адже тривали постійні обстріли, не було світла та необхідних ліків. На той момент Максим отримував суху хіміотерапію.
Однак, стан дитини лише погіршувався. Лікарі вирішили транспортувати Максима до Львова. Його привезли каретою швидкої допомоги місяць тому, коли той був у дуже важкому стані та важив лише 15 кг.
За словами медиків, Максим був повністю паралізований нижче грудної клітки. Також в нього розвинулася двобічна пневмонія та почалася кровотеча. Метастази поширилися по всьому організму дитини: в голові, в кістках, уразили кістковий мозок.
Вже за кілька днів спеціалістам вдалося стабілізувати стан хлопчика.
Хлопчику переливали необхідні препарати крові та давали протигрибкові антибіотики, аби вилікувати пневмонію.
Максимко отримав два курси хіміотерапії, попереду - ще чотири. А пізніше - трансплантація кісткового мозку, бо це - єдиний шанс хлопчика на життя.
Зараз він вже набрав вагу, почав відчувати ноги та рухати ними.
Раніше ми повідомляли, що у Львові лікарі врятували 13-річного Стаса з діркою у черепі.
Також ми писали, що у Дніпрі поранена лікарка-неонатолог врятувала дівчинку після влучення ракети до житлового будинку.