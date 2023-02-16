У шість років важив 15 кг: українські лікарі рятують хлопчика з важкою формою раку

У якому стані дитина

Зараз Максимкові лише шість і йому доводиться боротися зі страшною недугою - пухлиною грудної порожнини, яка розповсюдилася по всьому організму дитини.

Два роки тому хлопчик поскаржився на біль у животі та почав блювати. Рідні відразу звернулися по допомогу до лікарів у Новій Каховці та Херсоні.

Після довгих обстежень в нього діагностували нейробластому середостіння - одна з найпоширеніших і найагресивніших пухлин серед тих, які трапляються в дітей віком до п’яти років.

Стара Каховка, де мешкає сім’я, та Херсон, де лікувався хлопчик, окупували російські війська. Тому боротися з хворобою стало ще важче, адже тривали постійні обстріли, не було світла та необхідних ліків. На той момент Максим отримував суху хіміотерапію.

У Львові хлопчик бореться з агресивною формою раку (facebook.com/1tmolviv)

Однак, стан дитини лише погіршувався. Лікарі вирішили транспортувати Максима до Львова. Його привезли каретою швидкої допомоги місяць тому, коли той був у дуже важкому стані та важив лише 15 кг.

Що чекає на хлопчика

За словами медиків, Максим був повністю паралізований нижче грудної клітки. Також в нього розвинулася двобічна пневмонія та почалася кровотеча. Метастази поширилися по всьому організму дитини: в голові, в кістках, уразили кістковий мозок.

Вже за кілька днів спеціалістам вдалося стабілізувати стан хлопчика.

Хлопчику переливали необхідні препарати крові та давали протигрибкові антибіотики, аби вилікувати пневмонію.

Максимко отримав два курси хіміотерапії, попереду - ще чотири. А пізніше - трансплантація кісткового мозку, бо це - єдиний шанс хлопчика на життя.

Зараз він вже набрав вагу, почав відчувати ноги та рухати ними.