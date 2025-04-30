Широкі джинси та шкіряний бомбер: Світлана Тарабарова поєднала модні тренди весни в одному образі

Який "лук" обрала Світлана Тарабарова

Відома українська співачка Світлана Тарабарова продемонструвала стильний міський образ, у якому поєднуються комфорт і тренди повсякденного одягу. Зірка постала в коричневій куртці-бомбері зі штучної шкіри. Зазначимо, що саме верхній одяг та аксесуари коричневого кольору зараз на піку популярності.



Світлана Тарабарова показала бомбер на весну (фото: instagram.com/tarabarova)

Під шкіряну куртку прямого крою співачка одягла білу футболку з написами чорного кольору, що є популярним елементом вуличного стилю і додає образу індивідуальності. А доповнили образ широкими темно-синіми джинсами зі швами контрастного кольору. Їх вона загорнула і зробила знизу підвороти - трендовий прийом стилізації.



Тарабарова задає тренди (фото: instagram.com/tarabarova)

Завершити стильний образ Тарабарова вирішила темно-коричневими кедами із замші, а також мініатюрною сумкою-багетом і підвіскою на шиї.

На окрему увагу заслуговує яскраве руде волосся артистки, яке гармонійно контрастує з нейтральною гамою вбрання, надаючи яскравого акценту в загальний вигляд. Образ має невимушений, але дуже продуманий вигляд - саме те, що потрібно для весняних прогулянок містом.



Світлана Тарабарова показала стильний лук (фото: instagram.com/tarabarova)

З чим носити шкіряний бомбер навесні

З легкими светрами та світшотами

Прохолодними весняними днями комбінуйте шкіряну куртку з тонким вовняним светром, кашеміровим джемпером або затишним світшотом.

З футболками та лонгслівами

У теплішу погоду носіть бомбер поверх однотонної футболки або лонгсліва. Це створить розслаблений і стильний образ.

З сорочками та блузами

Одягайте шкіряний бомбер і легку бавовняну сорочку або жіночну блузу.

З сукнями та спідницями

Шкіряний бомбер чудово контрастує з легкими весняними сукнями та спідницями.

З джинсами та штанами

Бомбер має чудовий вигляд з різноманітними джинсами (прямими, скінні, кльош) і штанами. Залежно від вашого настрою, ви можете створити як спортивний, так і більш елегантний образ.

Взуття

Універсальність бомбера дає змогу поєднувати його з різним взуттям: кросівками, кедами, лоферами, черевиками-челсі або навіть елегантними ботильйонами на підборах.

Аксесуари

Доповніть образ стильними сонцезахисними окулярами, легким шарфом, модною сумкою-кроссбоді або рюкзаком.



Світлана Тарабарова задає тренди (фото: instagram.com/tarabarova)