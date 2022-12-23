Шикарний манікюр до свят: три секрети, які дозволять швидко відростити нігті

Від чого залежить швидкість росту нігтів

Нігті можуть сповільнити свій ріст із багатьох причин. В основному це залежить від внутрішніх процесів організму. Проте часті травми і пошкодження нігтьової пластини також можуть вплинути на це.

Які фактори важливі:

Гормональні зміни в жіночому організмі. Підлітковий вік, вагітність, передменструальний період можуть прискорювати або сповільнювати ріст нігтів в залежності від загального стану здоров'я організму

Робота, що спричиняє сточування нігтів. Це може бути неакуратний друк на клавіатурі, масаж, інші види ручної роботи

Сувора дієта з малою кількістю жирів, вуглеводів, вітамінів

Регулярний контакт з хімічними речовинами - мийними засобами тощо.

Порушення обміну речовин в організмі, проблемами з кровообігом

Шкідлива звичка гризти нігті

Пришвидшити ріст нігтів можуть вітаміни. Найкраще їх отримувати з повноцінного, різноманітного раціону. Проте можна приймати і спеціальні препарати, але лише в тому випадку, коли їх призначить спеціаліст. Самостійні експерименти з вітамінами можуть закінчитись плачевно для здоров'я.

Як пришвидшити ріст нігтів

Це можна зробити кількома способами. Зокрема використовувати спеціальні емалі та засоби, що збагачені вітамінами E і D.

Другий спосіб - робити спеціальні ванночки та маски для нігтів, які оздоровлюють, зміцнюють і сприяють росту нігтьової пластини. Вони надають блиску нігтям, зволожують пластину і насичують вітамінами та маслами.

Ділимось рецептами ванночок для нігтів:

Лимонний сік зміцнює ніготь і водночас робить пластину еластичною. Є два способи застосування лимонного соку - його можна втирати в нігтьову пластину у чистому вигляді, або робити з нього ванночки.

Для цього розведіть сік з водою у співвідношенні 1:1. У розчин опустіть кінчики пальців на кілька хвилин. Така ванночка висвітлить нігтьову пластину, пом'якшить шкіру рук і кутикули.

Ванночка з відвару реп’яха також покращить стан нігтів. У склянці окропу запарте 2 столові ложки кореня реп’яха. Залиште на годину, аби відвар настоявся. Тоді підігрійте до комфортної для рук температури.

Перелийте розчин у зручну посудину й опустіть у неї пальці. Для гарного ефекту варто тримати руки у ванночці протягом пів години. Таку процедуру радять робити щодня.

Перцева маска також допоможе прискорити ріст нігтів. Стан нігтьової пластини залежить від кровообігу на кінчиках пальців. А червоний перець добре стимулює кровообіг.

Для косметичної маски змішайте половину чайної ложки червоного перцю з чайною ложкою меду і додайте 5 крапель соку лимона. Нанесіть суміш на нігті та потримати 20-25 хвилини. Змийте теплою водою. Якщо хочете отримати максимальний ефект, то робіть цю процедуру через день.