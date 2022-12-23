Шикарный маникюр к праздникам: три секрета, которые позволят быстро отрастить ногти

Зимой из-за нехватки витаминов ногти становятся тонкими и быстро ломаются. Восстановить здоровье ногтевой пластины можно благодаря косметическим средствам и специальным процедурам. Если мечтаете о шикарном маникюре на праздники, то стоит уже позаботиться о состоянии ногтей.

О том, как можно быстро отрастить ногти и сделать их здоровыми, рассказываем ниже.

От чего зависит скорость роста ногтей

Ногти могут замедлить свой рост по многим причинам. В основном это зависит от внутренних процессов организма. Однако частые травмы и повреждение ногтевой пластины также могут повлиять на это.

Какие факторы важны:

Гормональные изменения в женском организме. Подростковый возраст, беременность, предменструальный период может ускорять или замедлять рост ногтей в зависимости от общего состояния здоровья организма

Работа, приводящая к стачиванию ногтей. Это может быть неаккуратная печать на клавиатуре, массаж, другие виды ручной работы

Строгая диета с малым количеством жиров, углеводов, витаминов

Регулярный контакт с химическими веществами - моющими средствами и т.п.

Нарушение обмена веществ в организме, проблемы с кровообращением

Вредная привычка грызть ногти

Ускорить рост ногтей могут витамины. Лучше всего их получать из полноценного, разного рациона. Однако можно принимать и специальные препараты, но только в том случае, когда их назначит специалист. Самостоятельные эксперименты с витаминами могут закончиться плачевно для здоровья.

Как ускорить рост ногтей

Это можно сделать несколькими способами. В частности, использовать специальные эмали и средства, обогащенные витаминами E и D.

Второй способ - делать специальные ванночки и маски для ногтей, которые оздоравливают, укрепляют и способствуют росту ногтевой пластины. Они придают блеск ногтям, увлажняют пластину и насыщают витаминами и маслами.

Делимся рецептами ванночек для ногтей:

Лимонный сок укрепляет ноготь и делает пластину эластичной. Есть два способа применения лимонного сока - его можно втирать в ногтевую пластину в чистом виде, или делать из него ванночки.

Для этого разведите сок с водой в соотношении 1:1. В раствор опустите кончики пальцев на несколько минут. Такая ванночка осветлит ногтевую пластину, смягчит кожу рук и кутикулы.

Ванночка из отвара репейника также улучшит состояние ногтей. В стакане кипятка запарьте 2 столовые ложки корня репейника. Оставьте на 1 час, чтобы отвар настоял. Тогда подогрейте до удобной для рук температуры.

Перелейте раствор в удобный сосуд и опустите в него пальцы. Для хорошего эффекта следует держать руки в ванночке в течение получаса. Такую процедуру советуют делать каждый день.

Перечная маска также поможет ускорить рост ногтей. Состояние ногтевой пластины зависит от кровообращения на кончиках пальцев. А красный перец хорошо провоцирует кровообращение.

Для косметической маски смешайте половину чайной ложки красного перца с чайной ложкой меда и добавьте 5 капель сока лимона. Нанесите смесь на ногти и подержите 20-25 минут. Смойте теплой водой. Если хотите получить максимальный эффект, делайте эту процедуру через день.