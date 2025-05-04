Східна гостинність чи гра на довірі? Як туристів ошукують у Туреччині та Єгипті

Невигідний обмін валют

Одним із найбільш популярних способів обману є невигідний обмін валют. Туристи намагаються обміняти гроші, але насправді отримують менше, ніж вони очікують. Часто шахраї обманюють за допомогою фальшивих курсів або заявляють, що валюти недостатньо для обміну.

Наприклад, ви даєте 200 доларів, а отримуєте турецькі ліри на суму, яку можна отримати за 100 доларів. Коли ви намагаєтеся обурюватися, вам скажуть, що ви спочатку дали лише 100 доларів.

Щоб уникнути таких ситуацій, завжди перевіряйте курс валют і не погоджуйтеся на обмін без попередньої перевірки умов.

Несподіване обслуговування

Ще одним популярним способом є надання не запитуваних послуг, за які потім вимагають гроші. Наприклад, вас можуть попросити допомогти підняти щітку для чищення взуття, а потім на вас можуть накласти плату за чистку. Рекомендується бути обережними з такими людьми і не піддаватися їхнім хитрощам.

"Подарунки" за гроші

Шахраї можуть запропонувати туристам "подарунки" або допомогу, а потім за це вимагати гроші. Наприклад, вам можуть дати кілька зерняток для годування голубів, а потім вимагати плату за корм.

У разі відмови, вони можуть проявляти нестриману настирливість, тож будьте готові відмовити тактично і без зайвих суперечок.

Навіть годування голубів може стати пасткою (фото: Freepik.com)

Несправедливі ціни на ринку

Ще одна поширена ситуація - це торгівля на ринку, де ціни часто завищені для туристів. Продавці можуть спеціально піднімати ціну для туристів, що не знайомі з місцевими цінами.

Це особливо актуально на місцевих ринках, де продавці намагаються продавати популярні товари, наприклад, лукум, не за кілограм, а за половину кілограма, щоб вартість виглядала дешевше. Тому, якщо ви бачите ціну 25 лір за 1 кг, а потім з'являється величезна вивіска з ціною 20 лір, будьте уважні і уточнюйте, що це за ціна.

Лжеполіцейські

Туристи можуть стати жертвами фальшивих поліцейських, які вимагатимуть документи та гроші під приводом того, що ви порушили закон.

Це може статися, якщо вас випадково сфотографували біля визначної пам'ятки, а потім на вас накладають штраф за те, що ви нібито фотографували заборонене місце. Залишайтеся спокійними і вимагайте, щоб вас перевірили в поліції.

Примусова їжа і розваги

Шахраї можуть запропонувати вам зустріч з місцевими жителями, які запрошують вас в ресторан, де за вам доведеться заплатити за велике замовлення, яке ви не робили.

Наприклад, вас можуть запросити в ресторан, де після запитів на "душевну розмову" вам подадуть безліч страв та напоїв, а потім за все це ви будете змушені заплатити величезний рахунок. Ніколи не погоджуйтеся на такі пропозиції без чіткого обговорення цін і умов.

Підміна товарів

У магазинах та на ринках вас можуть обдурити, підмінивши обраний товар на пошкоджений. Це особливо часто трапляється під час покупки сувенірів або інших популярних товарів.

Наприклад, ви вибираєте сувенір, але в момент упаковки продавець може замінити його на пошкоджений аналог. Завжди перевіряйте товар перед покупкою, особливо упаковку та стан виробу.