ШІ показав, як би виглядали українські поселення на всіх планетах Сонячної системи

Як би виглядали українські поселення на інших планетах

"Недалеке майбутнє. Після перемоги, українці, які натренувалися в технологіях, стали новою світовою надпотугою і взялися за колонізацію космосу. Ми маємо зображення українських поселень на всіх планетах Сонячної системи. Особливо повеселив Марс, де українці побачили ґрунт і відразу взялися вирощувати марсіянську картопельку", - написав Якуб.

Візуалізацію письменник зробив за допомогою ШІ. На усіх зображеннях можна помітити нашу національну символіку - прапор чи тризуб.

Додамо також, що українці схвально відреагували на ідею Мартина Якуба зобразити космічне майбутнє України. Дехто навіть залишив наукові коментарі щодо реальності чи нереальності таких колоній.

Зокрема, один користувач зазначив, що поряд із Меркурієм не можу бути так близько двох інших планет. А на Венері можна буде побудувати тільки літаючі міста, натомість наземні - ні. Разом із цим, створювати колонію на Юпітері взагалі нема сенсу, бо там величезна радіація.

Колонізація Меркурія

Колонізація Венери

Колонізація Марсу

Колонізація Юпітера

Колонізація Сатурна

Колонізація Урану

Колонізація Нептуна

Колонізація українцями Плутона (усі фото: facebook.com/yakub.martyn)

Зазначимо, що це не перший проєкт Якуба із застосуванням ШІ. Нещодавно письменник створив календар на 2024 рік "Тирани двадцятих" із фото представників "Розстріляного відродження", які згенерував ШІ. Раніше Якуб також організував виставку "Живі" розстріляні" зі світлинами інтелігенції, яку знищила радянська влада у 1937 році.