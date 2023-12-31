ИИ показал, как бы выглядели украинские поселения на всех планетах Солнечной системы

Украинская космонавтика сейчас переживает не самое лучшее время, но все может измениться в будущем. Ученые заявляют, что уже в ближайшее десятилетие человечество попытается колонизировать Марс. Если это удастся сделать, то на очереди и другие планеты нашей системы.
О том, как выглядели бы украинские колонии на других планетах Солнечной системы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию писателя Мартына Якуба в Facebook.
"Недалекое будущее. После победы, натренировавшиеся в технологиях украинцы стали новой мировой сверхмощью и взялись за колонизацию космоса. Мы имеем изображение украинских поселений на всех планетах Солнечной системы. Особенно повеселил Марс, где украинцы увидели почву и сразу принялись выращивать марсианский картофель", - написал Якуб.
Визуализацию писатель сделал с помощью ИИ. На всех изображениях можно заметить национальную символику - флаг или трезубец.
Добавим также, что украинцы одобрительно отреагировали на идею Мартына Якуба изобразить космическое будущее Украины. Некоторые даже оставил научные комментарии относительно реальности или нереальности таких колоний.
В частности, один пользователь отметил, что рядом с Меркурием не может быть так близка двух других планет. А на Венере можно будет построить только летающие города, а наземные - нет. Вместе с этим, создавать колонию на Юпитере вообще не имеет смысла, потому что там огромная радиация.
Отметим, что это не первый проект Якуба с применением ИИ. Недавно писатель создал календарь на 2024 год "Тираны двадцатых" с фото представителей "Розстріляного відродження", сгенерированных ИИ. Ранее Якуб также организовал выставку "Живі" розстріляні" с фотографиями интеллигенции, которую уничтожили советские власти в 1937 году.
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