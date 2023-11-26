Шеврони ЗСУ. Які приховані символи є на них і що вони означають (відео)

Емблема Збройних Сил України має вигляд прямого рівностороннього хреста малинового кольору з медальйоном синього кольору в центрі. У ньому зображено тризуб.

У геральдиці хрест належить до почесних знаків, а малиновий колір означає шляхетність, перемогу та відвагу. Саме те, чим і славляться наші ЗСУ.

Емблема ЗСУ (фото: МОУ)

Головне управління розвідки вирішило "потролити" Росію своєю емблемою, і вийшло це досить вдало. Насамперед символом української розвідки є сова, а російської - кажан. Ану здогадайтеся, хто ким живиться.

Девіз російської розвідки звучить так: "Выше только звезды". А української - "Мудрість панує понад зірками".

А тепер погляньмо на емблему ГУР МО ближче.

Емблема ГУР МО (фото: Вікіпедія)

Це карта світу, на якій виділили Росію. Зверху велика сова тримає меч і встромляє його просто в державу-терористку. У золоті круглій рамці написано "Воєнна розвідка України", а нижче вислів латиною - "Мудрість панує над зірками".

У 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр шеврон має досить символічний вигляд. Це чорний ворон з гілочкою дуба з боку. Сама бригада має назву республіки повстанців Холодний Яр, яка існувала на території УНР протягом 1919-1922 років.

Шеврон 93-ї ОМБр "Холодний Яр" (фото: Facebook бригади)

Один з отаманів республіки Іван Черноусов мав псевдонім Чорний ворон. Тому й бачимо цього птаха на шевроні.

Гілка дуба символізує дуб Залізняка, якому приблизно 1 100 років. Між іншим, він росте саме в урочищі Холодний Яр на Черкащині.

3-я окрема штурмова бригада змінила свій шеврон у цьому році. Річ у тому, що коли формували загін ТрО "АЗОВ-Київ", у нього не було окремої символіки.

У травні 2022 року після реформування у відомий сьогодні "Азов" бійці підрозділу отримали нарукавний знак. Це були три золоті мечі на синьому тлі. Вони символізували монумент "Поле мечів", який встановили поряд з однією базою полку "Азов" для вшанування полеглих під час російсько-української війни.

Коли підрозділ розширився до бригади Сухопутних військ, символіку змінили. Тепер це стилізований символ "Ідея Nації" в штурмовому накресленні.

Шеврон "Азову" (фото: Вікіпедія)

Візуально він трохи нагадує попередній шеврон, оскільки має вигляд трьох вертикальних смуг. Штурмова "Ідея Nації" зображена на шевроні бійців та на головній хоругві підрозділу.

59-а окрема мотопіхотна бригада змінювала свій нарукавний знак чотири рази. У 2014 році емблема формування зображувала символіку тих міст, де були створені батальйони, а саме у Гайсині, Вінниці, Житомирі та Києва.

У центрі малинового щита із заокругленим нижнім краєм та виїмками був щит із чотирма гербами цих міст. За щитом можна розгледіти був схрещені автомати Калашникова й обвитий золотим дубовим вінком український прапор.

Вже за рік, у 2015, емблему змінили. Тепер це був той самий малиновий щит, але вже з гербом Гайсина на тлі золотих схрещених пернача й гвинтівки.

Цю символіку використовували до 2019 року. Тоді її змінили на оливковий щит зі срібним кантом, срібним лапчастим хрестом, між сторонами якого схрещені списи.

У центрі хреста - чорний щит зі срібною підковою вухами догори. Над композицією видніється напис "Воля Перемога".

У грудні 2020 року пресслужба бригади оприлюднила нову нарукавну емблему, яку використовують до сьогодні. Вона має вигляд геральдичного щита оливкового кольору з блакитним кантом, центральним елементом є три розширених срібних шеврони, верхній з яких з петлею.

Остаточний варіант шеврона 59-ї бригади (фото: Вікіпедія)

Історично такі шеврони наче в українському війську кінця 1917-початку 1918 року використовувались Яковом Гандзюком, на честь якого названа бригада.

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