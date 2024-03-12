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Шерон Стоун вперше назвала ім’я продюсера, який змушував її до інтиму з колегою по фільму

Вівторок 12 березня 2024 22:17
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Шерон Стоун вперше назвала ім’я продюсера, який змушував її до інтиму з колегою по фільму Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: Іванна Пашкевич

Голлівудська акторка Шерон Стоун розкрила особу продюсера, який умовляв її до інтиму з колегою по цеху - актором Вільямом Болдвіном.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на подкаст Луї Теру.

Деталі

Так, за словами зірки, чоловіком, який змушував її спати з колегою, був Роберт Еванс, а фільм, про який ідеться, був трилер "Тріска".

"Він покликав мене в офіс. У нього були дуже низькі дивани сімдесятих-вісімдесятих, тож я просто сиділа на підлозі. Він бігав по своєму офісу в темних окулярах, пояснюючи мені, що він спав з Авою Гарднер, а я маю переспати з Біллі Болдвіном, бо, якщо я пересплю з Біллі Болдвіном, він буде краще грати", - поділилася актриса одкровенням.

Шерон Стоун вперше назвала ім’я продюсера, який змушував її до інтиму з колегою по фільму

Вільям Болдвін (фото: instagram.com/thebillybaldwin)

За словами Стоун, продюсер, який раніше сам працював актором, аргументував своє прохання тим, що інтимні стосунки між акторами можуть створити реальну "хімію" на екрані.

На думку Еванса, це могло б поліпшити картину і мотивувати Болдвіна діяти більш інтенсивно.

Стоун зізналася, що в ті часи вона справляла враження напруженої людини. Крім того, її вважали "важкою" і після її рішучої відмови лише переконалися в цій думці.

Продюсер Роберт Еванс брав участь у створенні таких знаменитих кінокартин, як "Хрещений батько", "Робота по-італійськи", "Великий Гетсбі". Він пішов із життя 2019 року.

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