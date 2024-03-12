Шэрон Стоун впервые назвала имя продюсера, заставлявшего ее к интиму с коллегой по фильму

Голливудская актриса Шэрон Стоун раскрыла личность продюсера, который уговаривал ее к интиму с коллегой по цеху - актером Уильямом Болдвином.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на подкаст Луи Теру .

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Так, по словам звезды, мужчиной, заставлявшим ее спать с коллегой, был Роберт Эванс, а фильм, о котором идет речь, был триллер "Треска".

"Он позвал меня в офис. У него были очень низкие диваны семидесятых-восьмидесятых, так что я просто сидела на полу. Он бегал по своему офису в темных очках, объясняя мне, что он спал с Авой Гарднер, а я должна переспать с Билли Болдуином, потому что, если я пересплю с Билли Болдуином, он будет лучше играть", - поделилась актриса откровением.

Уильям Болдвин (фото: instagram.com/thebillybaldwin)

По словам Стоун, продюсер, который ранее сам работал актером, аргументировал свою просьбу тем, что интимные отношения между актерами могут создать реальную "химию" на экране.

По мнению Эванса, это могло бы улучшить картину и мотивировать Болдуина действовать более интенсивно.

Стоун призналась, что в те времена она производила впечатление напряженного человека. Кроме того, ее считали "тяжелой" и после ее решительного отказа лишь убедились в этом мнении.

Продюсер Роберт Эванс участвовал в создании таких знаменитых кинокартин, как "Крестный отец", "Работа по-итальянски", "Великий Гэтсби". Он ушел из жизни в 2019 году.