Шерентінг та особисті кордони дитини: ці правила мають вивчити усі батьки

Батьки часто діляться фотографіями своїх дітей або іншою інформацією у соціальних мережах - святкування дня народження, успіхи в навчанні, відпочинок. Однак це може обернутися чималими проблемами та небезпеками.

Що таке шерентінг, як подбати про безпеку своєї дитини в соцмережах та що мають обов'язково знати всі батьки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Unicef.

Що таке шерентінг

Це практика, коли батьки діляться інформацією та фотографіями дітей онлайн - від англійських слів share - "ділитися" та parenting - "батьківство". І хоча шерентінг здається звичайним способом поділитися з іншими радісними моментами, він має й іншу сторону медалі - порушення особистого простору дітей, яке завдає їм емоційного дискомфорту та загрожує їхній безпеці.

Які можуть бути ризики

Порушення приватності

Розміщуючи фото дитини у соцмережах, ви створюєте віртуальний образ, який дитина не може контролювати. Діти виростають, змінюються і далеко не всі моменти з дитинства вони хотіли б бачити в інтернеті.

Те, що здавалося милим в ранньому віці, може у підлітковому віці викликати ніяковість або сором. Оскільки це може вплинути на стосунки з однолітками та викликати причини для глузування.

Небажана увага від незнайомців

Соцмережі - це відкриті платформи, і навіть налаштування конфіденційності не завжди повністю захищають ваш контент. Фото вашої дитини може потрапити до тих, хто використає його у неприйнятний або незаконний спосіб.

Особливо це стосується знімків, де є якісь особисті деталі, які може використати зловмисник.

Негативний вплив на емоційний стан дитини

Уявіть собі, що ваше особисте фото стало предметом для обговорення однолітків. Така ситуація може травмувати дитину, негативно вплинути на її самооцінку, викликами розчарування, розпач, сором.

Найгірше тим дітям, які дуже вразливі перед оцінюванням з боку оточення і прагнуть захистити свій особистий простір. Навіть абсолютно невинні, на ваш погляд, публікації, можуть стати причиною для жартів, цькування або булінгу.

Коментарі батьків

Шерентінгом можуть бути не тільки публікації та фото батьків, а й коментарі, які вони залишають під дописом дитини. Слова "Пишаємося тобою, відміннику!" або "Ти наша гордість!" - це підтримка дитини, але тільки на перший погляд. Бо для неї це може стати джерелом тиску або вони викликають збентеження.

Такі коментарі можуть створювати у дитини враження, що її цінують тільки за досягнення або підвищують очікування. Для підлітків важливо зберігати контроль над особистим простором, а коментарі батьків можуть сприйматися як вторгнення.

Як правильно батькам ділитися інформацією та захистити дитину

Запитайте дозвіл. Якщо ваша дитина вже здатна висловити свою думку, обговоріть з нею можливість публікації її фото. Спитайте, чи сподобається конкретне фото та підпис, чи вона не проти, щоб цю інформацію побачили інші. Дитина завдяки цьому відчує, що її думка важлива і її кордони не порушують.

Обмежте особисту інформацію. Публікація фото не може бути повністю безпечним процесом. Тому варто зважувати, які ризики та переваги є у публічному розміщенні. Обирайте ті фото, які не розкривають деталей та не можуть загрожувати безпеці дитини.

Наприклад, уникайте фото, де показано місце проживання, школа, гурток, інші приватні місця. Віддайте перевагу знімкам загальним, на яких не видно обличчя або інших розпізнавальних елементів.

Перегляньте інші публікації з дитиною. Якщо ви раніше публікували в соцмережах багато контенту з дитиною, то запропонуйте разом переглянути ці старі фото та дописи.

Можливо дитина захоче видалити певні публікації або обмежити їхню доступність. Так дитина буде розуміти, що її бажання та почуття враховуються, а ще - навчиться створювати безпечний простір у соцмережах.

Налаштування конфіденційності. У соцмережах є можливість контролювати, з ким ви ділитеся інформацією. Перегляньте налаштування та встановіть так, щоб ваш контент був доступний найближчим друзям та членам родини.

Це мінімізує ризик потрапляння фото у чужі руки. Періодично переглядайте налаштування, щоб зберегти контроль.

Обговоріть правила з іншими членами родини. Бабусі та дідусі, брати та сестри, інші родичі також можуть мати бажання поділитися фотографіям у соцмережах.

Обговоріть з ними ваші правила шерентінгу і поясніть, чому важливо захищати приватність дитини. Це позбавить вас від непорозумінь і дозволить разом створити для дитини безпечний онлайн-простір.