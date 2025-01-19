З якого віку можна віддавати дитину на спорт або гуртки: поради батькам

Багато батьків задаються питаннями, коли починати залучати дитину до спорту чи гуртків. І хоч це досить індивідуально, але вибір правильного моменту допоможе розвинути у дитини корисні навички, підтримати її фізичне та емоційне здоров'я і навіть виявити таланти.

Коли потрібно віддавати дитину на спорт та гуртки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Вік для початку зайнять спортом

Експерти радять розпочати фізичну активність з урахуванням віку дитини:

Від 2 до 3 років

На цьому етапі дитина може відвідувати розвивальні гуртки, які включають ігрову активність, що розвиває координацію рухів: танці, плавання, групові заняття.

4-6 років

Цей період підходить для занять, які не потребують інвентарю: гімнастики, футболу, тенісу, навіть легкої атлетики. Діти вчаться базових рухів, правил гри, але не мають піддаватися інтенсивним фізичним навантаженням.

7-10 років

З цього віку вже можна почати серйозніше займатися командними видами спорту, такими як футбол, баскетбол або волейбол, а також брати участь у змаганнях. У цьому віці діти також краще концентруються на технічних аспектах.

11 років і старше

Підлітки можуть вибирати складні види спорту чи творчі гуртки, які вимагають високої фізичної або інтелектуальної підготовки: бойові мистецтва, плавання, шахи або програмування.

Вік для початку занять у гуртках

Гуртки для творчого чи інтелектуального розвитку можна відвідувати з раннього віку:

Від 2-3 років: музика, малювання, ранній розвиток (вивчення букв і цифр в ігровій формі).

Від 4-6 років: театральні гуртки, основи програмування, перші уроки іноземних мов.

Від 7 років і старше: гуртки робототехніки, шахи, наукові студії.

Як обрати правильний гурток чи спорт

Важливо слухати дитину. Якщо вона вже показує інтерес до певного виду діяльності, підтримайте її.

Не примушуйте. Якщо дитина не хоче займатися тим, що ви для неї обрали, це може викликати негативну реакцію.

Пробуйте різне. Відвідайте кілька пробних занять у різних гуртках або секціях, щоб дитина могла обрати те, що їй до вподоби.

Зважайте на особистість дитини. Активним дітям більше підійдуть спорт чи танці, а спокійним - шахи або малювання.

А що радять психологи?

Фокусуйтесь на задоволенні. На ранніх етапах важливо не досягти результату, а радість від процесу.

Не порівнюйте дитину з іншими. Вона розвивається у власному темпі.

Підтримуйте у складні моменти. Якщо у дитини щось не виходить, допоможіть впоратися з розчаруванням і не відмовлятися від занять.

"Найкращий вік для початку занять залежить від індивідуальних особливостей дитини. Головне - підтримувати інтерес до спорту чи творчості, а не нав'язувати. Це допоможе виростити впевненість та гармонійну особистість", - радять фахівці.