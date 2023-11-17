UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Схеми" не рятують. Росіяни масово біжать до Америки, але їх знімають із рейсів

Росіян не пускають до цивілізованих країн (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Громадян Росії масово знімають з авіарейсів до розвинених країн, хоча ті намагаються знайти лазівки, як залишитися за кордоном.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Крыша ТурДома".

Так, за інформацією онлайн-ресурсу, 17 листопада з рейсу Emirates із Дубая до Буенос-Айресу аргентинська міграційна служба зняла 20 росіян.

Крім того, двоє громадян РФ не змогли полетіти з Дубая до Ріо-де-Жанейро.

Чому? У першому випадку причина - додатковий контроль, який ввела влада Аргентини, після того, як зрозуміли, що росіяни "почали літати в країну на пологи".

А другий випадок дуже розлютив росіян, які вважають Бразилію "дружньою" країною, з якою "зазвичай подібних проблем не виникає".

Скриншот

Зазначимо, що громадяни "країни 404" все одно намагаються потрапити до Америки. Вигадують навіть різні схеми.

"Зараз, якщо з РФ летіти, дуже часто запитують зворотні квитки, і змушують їх купувати. Хитрі росіяни, купують зворотні, і після прильоту здають їх", - розповідає в тому ж ТГ-каналі росіянка Ельвіра.

Проте, як бачимо з останніх ситуацій, навіть такі "схеми" далеко не завжди працюють.

Інша росіянка Олеся Грушевська стверджує, що її співвітчизників "знімають не лише з рейсів у Буенос-Айрес, а й до Мексики".

"Туди теж стали росіяни через Емірати літати, щоб пройти там кордон із США!" - написала вона.

А звинувачують росіяни, ясна річ, у всьому цьому владу Сполучених Штатів.

"Судячи з чатів еміграції в США через Мексику, мексиканці вже теж почали звірствувати, завертати прибулих на право і наліво. Це однозначна вимога США", - написав росіянин Борис.

Раніше ми повідомляли, що у Грузії з транспорту вигнали сім'ю росіян.

Також читайте, що у Казахстані з готелю вигнали росіян, бо вони не пройшли перевірку.

Читайте РБК-Україна в Google News
аеропортросіяни