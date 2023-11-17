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"Схемы" не спасают. Россияне массово бегут в Америку, но их снимают с рейсов

Россиян не пускают в цивилизованные страны (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Граждан России массово снимают с авиарейсов в развитые страны, хотя те пытаются найти лазейки, как остаться за границей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Крыша ТурДома".

Так, по информации онлайн-ресурса, 17 ноября с рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес аргентинская миграционная служба сняла 20 россиян.

Кроме того, двое граждан РФ не смогли улететь из Дубая в Рио-де-Жанейро. 

Почему? В первом случае причина - дополнительный контроль, который ввели власти Аргентины, после того, как поняли, что россияне "повадились летать в страну на роды". 

А второй случай очень разозлил россиян, которые считают Бразилию "дружественной" страной, с которой "обычно подобных проблем не возникает". 

Скриншот

Отметим, что граждане "страны 404" все равно пытаются попасть в Америку. Придумывают даже различные схемы.

"Сейчас, если из РФ лететь, очень часто спрашивают обратные билеты, и заставляют их покупать. Хитрые россияне, покупают возвратные, и по прилету сдают их", - рассказывает в том же ТГ-канале россиянка Эльвира.

Однако, как видно из последних ситуаций, даже такие "схемы" далеко не всегда работают.

Другая россиянка Олеся Грушевская утверждает, что ее соотечественников "снимают не только с рейсов в Буэнос-Айрес, но еще и в Мексику".

"Туда тоже стали русские через Эмираты летать, чтобы пройти там границу с США!" - написала она.

А винят россияне, понятное дело, во всем этом власти Соединенных Штатов. 

"Судя по чатам эмиграции в США через Мексику, мексиканцы уже тоже начали зверствовать, заворачивать прибывших направо и налево. Это однозначно требование США", - написал россиянин Борис.

Ранее мы сообщали, что в Грузии из транспорта выгнали семью россиян.

Также читайте, что в Казахстане из гостиницы выгнали россиян, потому что они не прошли проверку.

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