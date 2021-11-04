Схема "розводу" - легальна: на українців вішають борги по фейкових кредитах і блокують рахунки

В Україні діє шахрайська схема з виманювання у громадян великих сум грошей - на людей "вішають" неіснуючу заборгованість по кредитах на 30-40 тисяч гривень, через що блокуються кошти на банківських рахунках згідно з виконавчими провадженнями.

Як звернув увагу адвокат Вадим Кравцов, з такою проблемою може зіткнутися абсолютно будь-яка людина, а спосіб - фактично легальний, хоч і протиправний.

Так, одного разу у людини з чистою кредитною історією раптово можуть бути заморожені гроші на картці по причині відкритого виконавчого провадження на підставі виконавчого напису нотаріуса (документ, за яким здійснюється поза суду примусове стягнення коштів на користь кредитора), згідно з яким громадянин має повернути невідомій фінансовій організації "борг" в розмірі 30-40 тисяч.

Як працює схема "розводу"

Навіть якщо вступати в судові тяжби, щоб довести відсутність такої заборгованості, спростувати документ і довести помилковість виконавчого провадження, на розгляд якраз і піде та сама сума, а займе процес до двох місяців, розповів адвокат.

Весь цей час кошти залишаться заблокованими, і відбуватиметься стягнення (роботодавець зобов'язаний перераховувати кошти на рахунок фінорганізації). Тому не всі йдуть до суду, і багато хто просто погоджується віддати гроші "ділкам".

Юристи пояснюють, що така паразитарна схема можлива через неточності в законодавстві.

Подібні "листи щастя" за останній роки найчастіше приходили на роботу людям у різних містах на підставі виконавчих написів від Житомирського нотаріуса на ім'я Горай Олег Станіславович.

Адвокат зазначив, що фактично це прізвище відоме зараз ймовірно всім судам, позаяк в одній Житомирській області щодо цього нотаріуса відкриті сотні проваджень, а його свідоцтво про нотаріальну діяльність було анульовано взимку 2021 року.

При цьому законодавство передбачає можливість оскаржити таке рішення, і поки вердикт не прийнятий, цей нотаріус може займатися своєю діяльністю з анульованим свідоцтвом.

Відповідно практика розсилок таких нотаріальних виконавчих написів щодо громадян може продовжуватися.

Що робити в таких випадках

На думку адвоката, найголовнішим у питанні судового спору є терміни.

Так, навіть якщо людина без юридичної освіти, але дотримуючись всіх рекомендацій, займатиметься питанням, на скасування всіх документів про стягнення піде 40-50 днів. При цьому термін розгляду адвокатського запиту за правилами - 5 робочих днів.

Що стосується шансів громадян довести свою правоту в судовому порядку, то практично у всіх випадках судові рішення були прийняті на користь позивача, наголосив Кравцов.

Тоді ж можна і вимагати від фінансової установи повернути гроші. І тут складно сказати, скільки на це піде часу.

Поради адвоката, як уберегтися від шахраїв:

Бажано раз на місяць перевіряти наявність щодо себе невідомих судових проваджень - зробити це можна на сайті Єдиної судової влади / на платформі Онлайн Будинок Юстиції / у Єдиному державному реєстрі боржників / на порталі або в додатку "Дія" (але тут поки ще не 100%-ва повна база).

Зберігайте документи про погашення кредитів та про відсутність заборгованості протягом 3 років (такий строк позовної давності).

Також важливо пам'ятати, що не слід вводити свої паспортні дані на невідомих платформах і сайтах та повідомляти їх незнайомцям.

Відео: адвокат розповів про нову шахрайську схему з фейковими кредитами та "розводом" на 30-40 тисяч гривень