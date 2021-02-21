Шел сквозь снег 2 км с пациентом на руках: украинский фельдшер рассказал всю историю (видео)

Как рассказал Степан Вознюк, сотрудник фельдшерской бригады Тучинского пункта постоянного базирования центра экстренной медицинской помощи, у 47-летнего пациента с ДЦП были сильные судороги, температура под 40 градусов и высокое давление.

Медики не смогли добраться до села на вызов из-за больших снежных заносов на дороге - автомобиль просто не мог проехать. Тогда фельдшер взял сумку с медицинскими препаратами и отправился пешком. Пациент уже был в тяжелом состоянии.

"Он тяжело дышал, задыхался. Я послушал - воспаление легких, сделал определенные инъекции", - вспоминал Вознюк.

Как призналась пожилая мать пациента Валентина Мартынчук, она очень сильно переживала, так как единственный сын - инвалид с детства - уже синел: "О Боже... что я тогда пережила!"

Медик понимал, что мужчине необходима госпитализация. Только вот осуществить это из-за метровых сугробов вокруг было очень проблематично.

"Я просто взял его на руки и нес, проваливался и нес, проваливался, нес. Он еще сопротивлялся, потому что он психически больной человек", - рассказывает Вознюк.

Фельдшер Степан Вознюк рассказал подробности о спасательной операции (фото: скриншот)

Он шел сквозь снег почти по пояс два километра, неся пациента.

Фельдшеру на подмогу поспешила местная жительница Оксана Веремчук. Она подготовила воз, постелила там одеяла для пациента, и далее ее кобылы "Каштанка" и "Малая" потянули телегу по сугробам, вставая на дыбы и "ныряя" в снег.

"Падали лошади, увязали, буквально так, что грудью лошади лезли по снегу", - рассказала женщина.

Как отметили врачи в больнице, сейчас состояние пациента оценивается как средней тяжести, и ситуация могла бы быть гораздо хуже, если бы его не доставили вовремя.

Степан же радуется, что все закончилось благополучно, и признается, что мечтает с коллегами о хорошей карете "скорой", так как их 15-летняя "экстренка" - единственная, которая обслуживают 16 сел.

"Нам приходится идти пешком, нам приходится добираться гужевым транспортом и нести в буквальном смысле и на носилках, и на себе", - признался старший фельдшер Игорь Омельчук.

Видео: Под Ровно медик "скорой" на руках по сугробам нес тяжелобольного пациента 2 км