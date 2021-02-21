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Йшов крізь сніг 2 км з пацієнтом на руках: український фельдшер розповів усю історію (відео)

Автор: Володимир Костирін

Під Рівним фельдшер "швидкої допомоги" на руках ніс тяжкохворого пацієнта по заметах близько 2 кілометрів, щоб доправити чоловіка з села до центральної районної лікарні. Щоб допомогти медику, небайдужа сусідка запрягла своїх коней і організувала "швидку" підводу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як розповів Степан Вознюк, співробітник фельдшерської бригади Тучинського пункту постійного базування центру екстреної медичної допомоги, у 47-річного пацієнта з ДЦП були сильні судоми, температура під 40 градусів і високий тиск.

Медики не змогли дістатися до села на виклик через великі снігові замети на дорозі - автомобіль просто не міг проїхати. Тоді фельдшер узяв сумку з медичними препаратами та рушив пішки. Пацієнт вже був у важкому стані.

"Він важко дихав, задихався. Я послухав - запалення легенів, зробив певні ін'єкції", - згадував Вознюк.

Як зізналася літня мати пацієнта Валентина Мартинчук, вона дуже сильно переживала, оскільки єдиний син - інвалід з дитинства - вже синів: "О Боже... що я тоді пережила!"

Медик розумів, що чоловікові необхідна госпіталізація. Тільки от здійснити це через метрові замети навколо було вкрай проблематично.

"Я просто взяв його на руки й ніс, провалювався і ніс, провалювався, ніс. Він ще пручався, тому що він психічно хвора людина", - розповідає Вознюк.

Фельдшер Степан Вознюк розповів подробиці про рятувальну операцію (фото: скріншот)

Він ішов крізь сніг майже по пояс два кілометри, несучи пацієнта.

Фельдшеру на підмогу поспішила місцева мешканка Оксана Веремчук. Вона підготувала воза, постелила там ковдри для пацієнта, і далі її кобили "Каштанка" і "Мала" потягли воза по заметах, встаючи на диби та "пірнаючи" в сніг.

"Падали коні, загрузали, буквально таке, що грудьми коні лізли по снігу", - розповіла жінка.

Як зазначили лікарі в клініці, зараз стан пацієнта оцінюється як середньої важкості, і ситуація могла б бути набагато гірше, якби його не доправили вчасно.

Степан же тішиться, що все закінчилося благополучно, і зізнається, що мріє з колегами про гарну карету "швидкої", позаяк їх 15-річна "екстренка" - єдина, яка обслуговує 16 сіл.

"Нам доводиться йти пішки, нам доводиться добиратися гужовим транспортом і нести в буквальному сенсі і на ношах, і на собі", - зізнався старший фельдшер Ігор Омельчук.

Відео: Під Рівним медик "швидкої" на руках по заметах ніс тяжкохворого пацієнта 2 км

Нагадаємо, що раніше під Львовом рятувальники доправили до лікарні породіллю на всюдиході, до якої лікарі не могли дістатися 5 днів через снігові замети заввишки понад 1 метр.

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