Шеф-кухарі назвали макарони, які не варто купувати та замовляти в ресторані

Макарони можна назвати найуніверсальнішим продуктом на кухні. Але кількість видів може здаватися нескінченною. Кухарі розповіли, які пасти не варто замовляти в ресторані, а яким краще надати перевагу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Найкращі пасти

Спагеті

Мабуть, це найпопулярніша форма пасти у світі. Шеф-кухар Надя Катерина Мунно розповіла, що багато ресторанів виготовляють спагеті за власними рецептами, що робить їх високоякісними.

Також їх неймовірно важко зіпсуватися під час приготування.

Спагеті (фото: Freepik)

Тальятелле

Ця північноіталійська яєчна паста відома своїми довгими стрічками. Існує думка, що шеф-кухар створив його на честь золотих локонів своєї майбутньої дружини.

Її часто поєднують з м’ясними соусами, такими як болоньєзе.

Тальятелле (фото: wikipedia)

Паккері

Паккері - паста у вигляді коротких і великих трубок з прямим зрізом. Ця паста часто подається з начинкою, але не менш смачна і без неї.

У пасту чудово вміщуються свіжі помідори або соус болоньєзе. Таку пасту важко переварити, тож ви отримаєте аль-денте, як люблять італійці.

Паккері (фото: Freepik)

Кавателлі

Це невеликі макаронні вироби, зроблені з манної крупи або іншого борошняного тіста, які нагадують мініатюрні булочки для хот-догів, зазвичай готуються з часником і броколі або просто з томатним соусом.

Вважається, що це одна з найстаріших форм макаронних виробів у південній Італії.

Кавателлі (фото: wikipedia)

Фузілі

Це довгі стрічки, закручені у спіраль шириною 0,65-1 см і довжиною до 7 см, в США часто називають ротіні.

Для різноманітності фузілі забарвлюють в різні кольори, наприклад, зелений (екстракт шпинату) або червоний (екстракт буряка).

Ідеально підходять для супів, салату з пасти або вершкового соусу.

Фузілі (фото: wikipedia)

Тортеліні

За формою тортелліні нагадує маленькі пельмені, куточки яких з'єднують, щоб отримати кільце або бутончик.

Згідно з легендою, тортелліні придумав молодий кухар: він приготував макарони з начинкою, обернувши заготовку навколо мізинця і зобразивши таким чином пупок своєї коханки.

Тортеліні (фото: wikipedia)

Найгірші макарони для замовлення в ресторані

Каппелліні

Це набагато тонша та делікатніша форма спагеті.

Шеф-кухар Марчелліно Верзіно розповів, що каппелліні важко довести до досконалості під час приготування, тому вони часто виходить перевареним та несмачним.

В Італії Cappellini використовують лише для приготування супу, оскільки це надзвичайно тонка та ніжна паста.

Пенне

Ця трубчаста локшина часто може згортатися з різних причин, наприклад, через надмірно зволожене тісто або недостатній час висихання.

Пенне (фото: wikipedia)