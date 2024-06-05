Шеф-кухарі назвали макарони, які не варто купувати та замовляти в ресторані
Макарони можна назвати найуніверсальнішим продуктом на кухні. Але кількість видів може здаватися нескінченною. Кухарі розповіли, які пасти не варто замовляти в ресторані, а яким краще надати перевагу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Найкращі пасти
Спагеті
Мабуть, це найпопулярніша форма пасти у світі. Шеф-кухар Надя Катерина Мунно розповіла, що багато ресторанів виготовляють спагеті за власними рецептами, що робить їх високоякісними.
Також їх неймовірно важко зіпсуватися під час приготування.
Спагеті (фото: Freepik)
Тальятелле
Ця північноіталійська яєчна паста відома своїми довгими стрічками. Існує думка, що шеф-кухар створив його на честь золотих локонів своєї майбутньої дружини.
Її часто поєднують з м’ясними соусами, такими як болоньєзе.
Тальятелле (фото: wikipedia)
Паккері
Паккері - паста у вигляді коротких і великих трубок з прямим зрізом. Ця паста часто подається з начинкою, але не менш смачна і без неї.
У пасту чудово вміщуються свіжі помідори або соус болоньєзе. Таку пасту важко переварити, тож ви отримаєте аль-денте, як люблять італійці.
Паккері (фото: Freepik)
Кавателлі
Це невеликі макаронні вироби, зроблені з манної крупи або іншого борошняного тіста, які нагадують мініатюрні булочки для хот-догів, зазвичай готуються з часником і броколі або просто з томатним соусом.
Вважається, що це одна з найстаріших форм макаронних виробів у південній Італії.
Кавателлі (фото: wikipedia)
Фузілі
Це довгі стрічки, закручені у спіраль шириною 0,65-1 см і довжиною до 7 см, в США часто називають ротіні.
Для різноманітності фузілі забарвлюють в різні кольори, наприклад, зелений (екстракт шпинату) або червоний (екстракт буряка).
Ідеально підходять для супів, салату з пасти або вершкового соусу.
Фузілі (фото: wikipedia)
Тортеліні
За формою тортелліні нагадує маленькі пельмені, куточки яких з'єднують, щоб отримати кільце або бутончик.
Згідно з легендою, тортелліні придумав молодий кухар: він приготував макарони з начинкою, обернувши заготовку навколо мізинця і зобразивши таким чином пупок своєї коханки.
Тортеліні (фото: wikipedia)
Найгірші макарони для замовлення в ресторані
Каппелліні
Це набагато тонша та делікатніша форма спагеті.
Шеф-кухар Марчелліно Верзіно розповів, що каппелліні важко довести до досконалості під час приготування, тому вони часто виходить перевареним та несмачним.
В Італії Cappellini використовують лише для приготування супу, оскільки це надзвичайно тонка та ніжна паста.
Пенне
Ця трубчаста локшина часто може згортатися з різних причин, наприклад, через надмірно зволожене тісто або недостатній час висихання.
Пенне (фото: wikipedia)
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