Шеф-кухар пояснив, чому українська кухня недооцінена в світі

"У нас прості, але різноманітні та смачні страви. На жаль, українська кухня до радянського періоду та після - це різні речі. Я вивчав це питання та зазначу, що радянська влада знищила вишукану українську кухню, насадивши нам радянське меню. Багато рецептів просто безслідно зникли назавжди", - зазначив Юрій.

Він нагадав українцям про Голодомор, коли готували страви з будь-чого.

"Згадаймо про Голодомор, коли українцям доводилось готувати страви навіть з сухого листя - про це мені розповідала бабуся. Мені в країнах Європи іноді не вірять, коли розповідаю, що в дитинстві мама пекла пряники на основі розсолу, який залишався в банці з консервованих помідорів. До речі, пряники були досить смачні", - додав він.

Він вважає, що зараз існує дві українських кухні, і дуже багато чого в них з'явилося сучасного.

"І у різні часи наша українська кухня формувалась по різному. Українська кухня до війни й після війни - це зовсім інша кухня. До війни, це була вишукана українська кухня, якої зараз ніхто не готує і ніхто не пам’ятає, а після війни вона стала савдепівською, прийшли комуняки забрали все, обмежили людей максимально у всьому, ну і почали видумувати з неба. Саме тому сьогодні в Україні існують дві кухні: сучасна та осучаснена"

"А є модерністська. Яка готується з адаптованих продуктів, які вирощуються в Україні зараз, наприклад спаржа, ще щось. Та сама риба, яка приїжджає з закордону. У нас вирощують зараз у Київській області креветок, сомів, селядь, осетрів і дуже багато ще цікавого. Наприклад актинія, декоративне киві. Вирощують під Києвом, на фермі"

Шеф-кухар Юрій Діденко (фото з архіву)

"Наші фермери зараз хочуть зайти в сегмент і співпрацювати з відомими шефами. І починають вирощувати якісь цікаві культури. Наприклад броколіні, це змішана спаржа з броколі. І виглядає дуже прикольно, смачно і цікаво. Різні креветки, риба, овочі та фрукти. І от з оцього всього, ми формуємо сучасну, українську кухню, модерністську. Беремо також сучасні техніки приготування, які там шефи поїхали десь побачили, десь почитали сучасну літературу від мішленовських шефів", - пояснив Діденко.

Українська кухня зараз постійно розвивається та стає більш популярна у світі.

"Більше розвитку стало. Ну, наприклад в Україні останні 10 років українська кулінарія розвивається, нам звісно до сусідів трошки далекувато, на жаль, але ми стараємось. У нас, на жаль, нема таких ресурсів", - зазначив шеф-кухар.