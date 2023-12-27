Шеф-повар объяснил, почему украинская кухня недооценена в мире

"У нас простые, но разнообразные и вкусные блюда. К сожалению, украинская кухня до советского периода и после - это разные вещи. Я изучал этот вопрос и отмечу, что советская власть уничтожила изысканную украинскую кухню, насадив нам советское меню. Многие рецепты просто бесследно" исчезли навсегда", - отметил Юрий.

Он напомнил украинцам о Голодоморе, когда готовили блюда из чего угодно.

"Вспомним о Голодоморе, когда украинцам приходилось готовить блюда даже из сухих листьев - об этом мне рассказывала бабушка. Мне в странах Европы иногда не верят, когда рассказываю, что в детстве мама пекла пряники на основе рассола, который оставался в банке из консервированных помидоров. Кстати, коврижки были довольно вкусные", - добавил он.

Он считает, что сейчас существует две украинских кухни, и очень многое у них появилось современного.

"И в разное время наша украинская кухня формировалась по-разному. Украинская кухня до войны и после войны - это совсем другая кухня. До войны, это была изысканная украинская кухня, которой сейчас никто не готовит и никто не помнит, а после войны она стала савдеповской, пришли коммуняки забрали все, ограничили людей максимально во всем, ну и начали выдумывать с неба. Именно поэтому сегодня в Украине существуют две кухни: современная и осовремененная"

"А есть модернистская. Которая готовится из адаптированных продуктов, которые выращиваются в Украине сейчас, например спаржа, еще что-то. Та самая рыба, которая приезжает из заграницы. У нас выращивают сейчас в Киевской области креветок, сомов, сельдь, осетр и очень много еще интересного. Например, актиния, декоративное киви. Выращивают под Киевом, на ферме"

Шеф-повар Юрий Диденко (фото из архива)

"Наши фермеры сейчас хотят зайти в сегмент и сотрудничать с известными шефами. И начинают выращивать какие-то интересные культуры. Например, брокколини, это смешанная спаржа из брокколи. И выглядит очень прикольно, вкусно и интересно. Разные креветки, рыба, овощи и фрукты. И вот из этого всего мы формируем современную, украинскую кухню, модернистскую. Берем также современные техники приготовления, которые там шефы поехали где-то и увидели, где-то почитали современную литературу от мишленовских шефов", - пояснил Диденко.

Украинская кухня сейчас постоянно развивается и становится популярнее в мире.

"Больше развития стало. Ну, например, в Украине последние 10 лет украинская кулинария развивается, нам, конечно, соседям немного далековато, к сожалению, но мы стараемся. У нас, к сожалению, нет таких ресурсов", - отметил шеф-повар.