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Шеф-кухар показав, як відкрити консервну банку без відкривачки: відео лайфхаку

Як відкрити консервну банку без відкривачки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Часто буває, що відкривачки під рукою немає, а треба відкрити консервну банку. Як виявилось, зробити це можна і без зручного кухонного інструменту. Знадобиться тільки столова ложка.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що знадобиться для того, щоб відкрити консервну банку в польових умовах.

При написанні використовувались такі джерела: TikTok-сторінка шеф-кухаря Анатолія Добровольського та сайт Shuba.

Як відрити банку ложкою

Лайфхак із відкривання консервної банки звичайною столовою ложкою перевірив шеф-кухар. В результаті виявилось, що спосіб справді дієвий.

Необхідно затиснути ложку в долоні й терти нею об банку в одному місці. М’який метал піддасться і виникне отвір. Решту кришки можна буде прорізати ложкою так само як і консервним ключем.

@dobrovolskyi_hchef How to open the can with a spoon. #food #cheflife #foodie #lifehack #lifehacks #spoon original sound - Anatolii Dobrovolskyi

Інші способи, які допоможуть відкрити банку

Канцелярський ніж

Це спосіб небезпечний, але дієвий. Міцно тримайте банку в руці на стійкій поверхні і проколіть кришку кінчиком ножа.

Можливо, вам знадобиться рушник чи інша цупка тканина для того, щоб огорнути банку та не порізати руки. Важливо бути обережними, якщо використовуєте такий метод.

Плоска викрутка

Міцно тримаючи викрутку в руці, покладіть її на кришку банки поруч з обідком. Візьміть молоток вільною рукою і обережно постукуйте по викрутці, поки не проколете отвір у банці.

Необхідно переконатись, що всі інструменти, які ви використовуєте були чистими.

Камінь або асфальт

За допомогою такого способу можна відкрити банку практично де завгодно. Потрібно добре потерти круговими рухами об асфальт, великий камінь або бетонну підлогу. Тоді на кришці сточиться весь ободок. Після цього акуратно стисніть банку збоку і зніміть верхню кришку.

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