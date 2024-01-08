Шеф-кухар показав, як натерти буряк, щоб не забруднити руки: відео лайфхаку

Як можна натерти буряк

Якщо немає кухонних рукавиць, то пошукайте серед паперів славнозвісний "файлик" і натирайте буряк. Так ви не забрудните руки.

Тертку потрібно поставити у файлик, туди ж покладіть варений буряк і тріть його, тримаючи руку із зовнішнього боку файлика.

В коментарях деякі користувачі ділилися своїми власними порадами. Дехто запропонував просто одягнути файл чи пакет на руку.

Використайте олію

Також перед тим, як натирати буряк, можна змастити долоні невеликою кількістю олії. Сік буде виділятись і руки почервоніють. Але потім їх дуже легко можна вимити з милом, і від буряка не залишиться сліду.

Чим корисний буряк

Буряк багатий мінеральними солями, органічними кислотами і фолієвою кислотою. Речовини в складі буряка покращують обмін речовин, активізують роботу кровотворення, зміцнюють імунітет.

Також щавлева кислота в складі буряка може нашкодити при сечокам'яній хворобі. У коренеплоді багато цукру, тому його потрібно обмежити діабетикам. Не рекомендується продукт при гастриті.