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Шеф-кухар показав, як натерти буряк, щоб не забруднити руки: відео лайфхаку

Як натерти буряк, щоб не пофарбувати рук (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Буряк - один з основних інгредієнтів багатьох страв української кухні. Такий продукт у страви натирають на тертці, але це досить неприємний процес, який сильно забруднює руки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok шеф-кухаря Анатолія Добровольського.

Як можна натерти буряк

Якщо немає кухонних рукавиць, то пошукайте серед паперів славнозвісний "файлик" і натирайте буряк. Так ви не забрудните руки.

Тертку потрібно поставити у файлик, туди ж покладіть варений буряк і тріть його, тримаючи руку із зовнішнього боку файлика.

В коментарях деякі користувачі ділилися своїми власними порадами. Дехто запропонував просто одягнути файл чи пакет на руку.

@dobrovolskyi_hchef Lifehack with beetroot. #beetroot #foodie #chef #lifehacks #food #lifehack оригінальний звук - Anatolii Dobrovolskyi

Використайте олію

Також перед тим, як натирати буряк, можна змастити долоні невеликою кількістю олії. Сік буде виділятись і руки почервоніють. Але потім їх дуже легко можна вимити з милом, і від буряка не залишиться сліду. 

Чим корисний буряк

Буряк багатий мінеральними солями, органічними кислотами і фолієвою кислотою.  Речовини в складі буряка покращують обмін речовин, активізують роботу кровотворення, зміцнюють імунітет.

Також щавлева кислота в складі буряка може нашкодити при сечокам'яній хворобі. У коренеплоді багато цукру, тому його потрібно обмежити діабетикам. Не рекомендується продукт при гастриті.

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