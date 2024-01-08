Шеф-повар показал, как натереть свеклу, чтобы не испачкать руки: видео лайфхаку

Как можно натереть свеклу

Если нет кухонных перчаток, то поищите среди бумаг знаменитый "файлик" и натирайте свеклу. Так вы не испачкаете руки.

Терку нужно поставить в файлик, туда же положите вареную свеклу и трите ее, держа руку с внешней стороны файлика.

В комментариях некоторые пользователи делились своими советами. Некоторые предложили просто одеть файл или пакет на руку.

Используйте масло

Также перед тем как натирать свеклу, можно смазать ладони небольшим количеством масла. Сок будет выделяться и руки покраснеют. Но потом их очень легко можно вымыть с мылом и от свеклы не останется следа.

Чем полезна свекла

Свекла богата минеральными солями, органическими кислотами и фолиевой кислотой. Вещества в составе свеклы улучшают обмен веществ, активизируют работу кровообразования, укрепляют иммунитет.

Также щавелевая кислота в составе свеклы может навредить при мочекаменной болезни. В корнеплоде много сахара, потому его нужно ограничить диабетикам. Не рекомендуется продукт при гастрите.