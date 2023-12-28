Шеф-кухар розповів, чому запечена картопля не виходить хрумкою: все дуже просто

Яку поширену помилку роблять усі

Шеф-кухар Марк Вільямс кулінарної школи у Великій Британії розповів, як правильно підготувати картоплю перед запіканням. Він зазначив, що спочатку картоплю треба відварити.

Важливо почекати, доки картопля повністю охолоне після відварювання. Усі часто зливають воду й відправляють її у форму для запікання, щоб одразу відправити в духовку. Однак, це велика помилка.

Марк Вільямс зазначив, що для того, щоб отримати ідеальну картоплю, почистьте її, покладіть у холодну воду та доведіть до кипіння. Варіть близько 6 хвилин, доки краї не стануть мʼякими. Потім процідіть і зачекайте, доки не перестане підніматися пара.

Також для хрусткої скоринки потрібно використовувати приправи.

Кухар радить розігріти духовку та покласти у форму для запікання качиний жир. Запікайте близько 20 хвилин, перш ніж перевернути. Це дозволить утворитися скоринці внизу.

Чого ще уникати

Запікання вологої картоплі

Після очищення картоплю потрібно добре промити. Але одразу її готувати не можна. Щоб овоч після запікання залишився цілим і мав хрустку скоринку, його потрібно добре просушити.

Запікання без решітки

Решітка сприяє тому, що овоч пропікається рівномірно. Повітря прогріває картоплю з усіх сторін. Але між шматочками повинен бути простір.

Нарізання охолодженої картоплі

Якщо ви запікаєте картоплю цілою - нарізати її потрібно одразу після приготування. А якщо це шматочки - на них потрібно зробити невеликі проколи і накрити овоч рушником.