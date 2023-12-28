Шеф-повар рассказал, почему запеченный картофель не получается хрустящим: все очень просто

Какую распространенную ошибку совершают все

Шеф-повар Марк Уильямс кулинарной школы в Великобритании рассказал, как правильно подготовить картофель перед запеканием. Он отметил, что сначала картошку нужно отварить.

Важно подождать, пока картофель полностью остынет после отваривания. Все часто сливают воду и отправляют в форму для запекания, чтобы сразу отправить в духовку. Однако это большая ошибка.

Марк Уильямс отметил, что для того, чтобы получить идеальный картофель, почистите его, положите в холодную воду и доведите до кипения. Варите около 6 минут, пока края не станут мягкими. Затем процедите и подождите, пока не перестанет подниматься пар.

Также для хрустящей корочки нужно использовать приправы.

Повар советует разогреть духовку и положить в форму для запекания утиный жир. Запекайте около 20 минут, прежде чем перевернуть. Это позволит образоваться корочке внизу.

Чего еще избегать

Запекание влажного картофеля

После очищения картофель нужно хорошо промыть. Но сразу ее готовить нельзя. Чтобы овощ после запекания остался целым и имел хрустящую корочку, его нужно хорошо просушить.

Запекание без решетки

Решетка способствует тому, что овощ пропекается равномерно. Воздух прогревает картофель со всех сторон. Но между кусочками должно быть пространство.

Нарезка охлажденного картофеля

Если вы запекаете картофель целым - нарезать его нужно сразу после приготовления. А если это кусочки - на них нужно сделать небольшие проколы и накрыть овощ полотенцем.