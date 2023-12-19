Шеф-кухар назвав помилки, які всі роблять під час смаження сосисок: смак буде іншим

М'ясні сосиски - чудова страва до гарніру. Навряд чи є люди, які б ніколи не купували їх. Однак, за словами шеф-кухаря, усі роблять поширені помилки під час готування.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.
Експерт каже, що в жодному разі категорично не варто допускати таких помилок:
Шеф-кухар з Британії Джефф Бейкер розповів, як правильно обсмажити ковбаски, щоб вони були ідеальними. Варто дотримуватись таких рекомендацій:
Для сосисок, сардельок оптимальним буде рожевий, світло-рожевий або навіть сіро-рожевий колір. Йдеться про блідо-рожевий м'ясний відтінок. Але в жодному разі не яскраво-рожевий або навіть червоний.
Справжня, якісна сосиска повинна бути пружною. Це означає, що після натискання форма її відновлюється вже через кілька секунд. Якщо цього не відбувається, швидше за все, в сосисках збільшено кількість білка і добавок.
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