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Шеф-кухар назвав помилки, які всі роблять під час смаження сосисок: смак буде іншим

Вівторок 19 грудня 2023 07:30
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Шеф-кухар назвав помилки, які всі роблять під час смаження сосисок: смак буде іншим Як усі неправильно смажать сосиски (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

М'ясні сосиски - чудова страва до гарніру. Навряд чи є люди, які б ніколи не купували їх. Однак, за словами шеф-кухаря, усі роблять поширені помилки під час готування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.

Основні помилки

Експерт каже, що в жодному разі категорично не варто допускати таких помилок:

  • не можна проколювати оболонку під час обсмажування. Уся рідина, яка надає соковитості, витікає на сковороду, продукт буде сухим
  • не можна готувати сосиски у фритюрі, надто висока температура зробить оболонку надто жорсткою, а мʼясо пересушеним
  • в духовці запікати теж не можна, адже так смак буде зовсім іншим

Як правильно смажити

Шеф-кухар з Британії Джефф Бейкер розповів, як правильно обсмажити ковбаски, щоб вони були ідеальними. Варто дотримуватись таких рекомендацій:

  • дістаньте їх з холодильника за 20 хвилин до початку приготування. Так вони поступово просмажаться, а натуральна оболонка не лусне
  • готувати сосиски потрібно на сковороді з антипригарним покриттям на невеликому вогні спочатку, а потім на середньому
  • додайте чайну ложку жиру та розподіліть його по всій поверхні сковороди, змастивши її. Потім видаліть зайвий жир серветкою
  • готуйте сосиски 10-12 хвилин, постійно перевертаючи
  • приготовлені сосиски мають відпочити після смаження кілька хвилин. Ідеальна температура в мʼясі - 70°C.

Як вибрати якісні сосиски

Для сосисок, сардельок оптимальним буде рожевий, світло-рожевий або навіть сіро-рожевий колір. Йдеться про блідо-рожевий м'ясний відтінок. Але в жодному разі не яскраво-рожевий або навіть червоний.

Справжня, якісна сосиска повинна бути пружною. Це означає, що після натискання форма її відновлюється вже через кілька секунд. Якщо цього не відбувається, швидше за все, в сосисках збільшено кількість білка і добавок.

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