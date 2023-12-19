Шеф-повар назвал ошибки, которые все делают во время жарки сосисок: вкус будет другим
Мясные сосиски - замечательное блюдо к гарниру. Вряд ли есть люди, которые никогда не покупали бы их. Однако, по словам шеф-повара, все совершают распространенные ошибки во время готовки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror.
Основные ошибки
Эксперт говорит, что ни в коем случае категорически не следует допускать следующие ошибки:
- нельзя прокалывать оболочку во время обжарки. Вся жидкость, придающая сочности, вытекает на сковороду, продукт будет сухим.
- нельзя готовить сосиски во фритюре, слишком высокая температура сделает оболочку слишком жесткой, а мясо пересушенным
- в духовке запекать тоже нельзя, ведь так вкус будет совсем другим
Как правильно жарить
Шеф-повар из Британии Джефф Бейкер рассказал, как правильно обжарить колбаски, чтобы они были идеальными. Следует придерживаться следующих рекомендаций:
- извлеките их из холодильника за 20 минут до начала приготовления. Так они постепенно прожарятся, а натуральная оболочка не лопнет
- готовить сосиски нужно на сковороде с антипригарным покрытием на небольшом огне сначала, а затем на среднем
- добавьте чайную ложку жира и распределите его по всей поверхности сковороды, смазав ее. Затем удалите лишний жир салфеткой
- готовьте сосиски 10-12 минут, постоянно переворачивая
- приготовленные сосиски должны отдохнуть после жарки несколько минут. Идеальная температура в мясе - 70°C.
Как выбрать качественные сосиски
Для сосисок, сарделек оптимальным будет розовый, светло-розовый или даже серо-розовый цвет. Речь идет о бледно-розовом мясном оттенке. Но ни в коем случае не ярко-розовый или даже красный.
Настоящая, качественная сосиска должна быть упругой. Это значит, что по нажатию форма ее восстанавливается уже через несколько секунд. Если это не происходит, скорее всего, в сосисках увеличено количество белка и добавок.
Ранее мы сообщали, как приготовить бутерброды с икрой по-новому.
Также мы писали, какие ошибки при приготовлении овощного салата совершают все.