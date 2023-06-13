Шеф-кухар ділиться рецептом незвичайного десерту для тих, хто хоче худнути смачно (відео)

Під час літнього сезону багато людей прагнуть виглядати стрункими. Виявляється, що худнути можна навіть тоді, коли куштуєш смачненькі десерти.
Рецептом такого смаколика - тирамісу з вівсянкою - поділився у своєму Instagram відомий шеф-кухар Володимир Ярославський.
Рецепт від шефа включає декілька простих інгредієнтів, таких як:
Для приготування тирамісу з вівсянкою спочатку змішайте в блендері ложковий кефір, мед, пластівці і банан до однорідної маси.
Додайте какао і трохи кави для смаку.
Далі добре все перемішайте і залиште на ніч в красивій креманці (це вид металевої, порцелянової або скляної посудини, призначений для подачі до столу морозива, крему та інших десертних страв).
Зранку можна додати ще трохи кефіру зверху і все - насолоджуйтеся цим поєднанням смаків під час сніданку без думки про те, що наберете зайві кіло!
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