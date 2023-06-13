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Шеф-повар делится рецептом необычного десерта для тех, кто хочет худеть вкусно (видео)

Ярославский дал вкусный рецепт тирамису с овсянкой (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Во время летнего сезона многие стремятся выглядеть стройными. Оказывается, что худеть можно даже тогда, когда пробуешь вкусные десерты.

Рецептом такой вкусности - тирамису с овсянкой - поделился в своем Instagram известный шеф-повар Владимир Ярославский.

Рецепт от шефа включает в себя несколько простых ингредиентов, таких как:

  • плющеная овсянка - 45 г
  • один банан
  • 70 г ложкового кефира
  • щепотка молотого кофе
  • 5-8 г какао
  • 10 г меда

Как готовить тирамису с овсянкой

Для приготовления тирамису с овсянкой сначала смешайте в блендере ложковый кефир, мед, хлопья и банан до однородной массы.

Добавьте какао и немного кофе по вкусу.

Далее хорошо все перемешайте и оставьте на ночь в красивой креманке (это вид металлической, фарфоровой или стеклянной посуды, предназначенной для подачи к столу мороженого, крема и других десертных блюд).

Утром можно добавить еще чуть-чуть кефира сверху и все - наслаждайтесь этим сочетанием вкусов во время завтрака без мысли о том, что наберете лишние кило!

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рецептВолодимир Ярославськийтирамису