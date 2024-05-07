Шедевру Бетховена виповнилось 200 років: унікальну дев'яту симфонію має почути кожен (відео)

Коли та як Бетховен створював дев'яту симфонію

Музикознавці стверджують, що ідея написати дев'яту симфонію виношувалася задовго до виходу твору "у світ", а перші її начерки буцімто датуються 1815 роком.

Відтоді Бетховен створив не одну її версію.

"Дев'ята симфонія не є, як заведено вважати, одразу завершеним і незмінним твором... Це, радше, робота у процесі... Можна сказати, що впродовж 12 років Бетховен неодноразово, з різних приводів, випускав у світ авторизовану ним версію", - розповіла музикознавиця Беате Анґеліка Краус з Архіву Бетховена (дослідницького відділу Будинку Бетховена в Бонні, де композитор народився у грудні 1770 року).

Фінальна ж версія Симфонії №9 ор.125 Бетховена, ре мінор, була завершена у 1824 році. Вона складається з чотирьох основних частин:

Allegro ma non troppo, un poco maestoso

Molto vivace

Adagio molto e cantabile

Фінал (має складну структуру) - на слова "Оди до радості" німецького письменника та філософа Фрідріха Шиллера

Дехто зазначає також, що симфонія була написана на замовлення тодішнього Лондонського філармонічного товариства (нині - Королівського філармонічного товариства). Виходячи з цього прем'єра мала б відбутися в Англії.

Натомість 30 "фанатів" написали композитору листа із проханням виконати твір спершу у місті Відень в Австрії. Краус зауважила, що дослідники вже давно знають "про цей лист від лютого 1824 року".

"Але нині він постає в іншій перспективі - багато з тих, хто його підписав, були в тісному контакті з Бетховеном... Публіка часто сприймає Бетховена як генія-одинака, який самотужки створював чудові твори, хоча насправді він працював із чисельною командою", - додала експерт.

Німецький композитор Людвіг ван Бетховен (ілюстрація: en.wikipedia.org)

Які музичні інструменти "прописав" Бетховен у цій симфонії

Дев'ята симфонія була написана для подвійного складу симфонічного оркестру (за винятком флейти піколо, контрафаготу, трьох тромбонів та розширеної секції ударних):

дерев'яні духові (2 флейти, 2 гобої, 2 кларнети, 2 фаготи, а також флейта піколо та контрафагот - у четвертій частині)

мідні духові (4 валторни, 2 труби, 3 тромбони)

ударні (литаври, а також бас-барабан, трикутник і тарілки - у четвертій частині)

струнні (I та II скрипки, альти, віолончелі, контрабаси)

Крім того, четверта частина (фінал) включає також мішаний хор і чотирьох солістів (сопрано, альт, тенор, баритон).

Тривалість музичного твору - понад 70 хвилин.

Цікаві факти про дев'яту симфонію Бетховена