Шедевру Бетховена виповнилось 200 років: унікальну дев'яту симфонію має почути кожен (відео)

Видатний німецький композитор і піаніст Людвіг ван Бетховен був останнім представником "віденської класичної школи". У спадок нащадкам він залишив надпотужні симфонії, увертюри, сонати й концерти. Остання завершена - дев'ята симфонія Бетховена - унікальна, адже у ній вперше було залучено хоровий спів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про створення цієї надзвичайної музичної композиції, а також пропонує послухати, як саме вона звучить.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Britannica, DW.com, Wikipedia.
Музикознавці стверджують, що ідея написати дев'яту симфонію виношувалася задовго до виходу твору "у світ", а перші її начерки буцімто датуються 1815 роком.
Відтоді Бетховен створив не одну її версію.
"Дев'ята симфонія не є, як заведено вважати, одразу завершеним і незмінним твором... Це, радше, робота у процесі... Можна сказати, що впродовж 12 років Бетховен неодноразово, з різних приводів, випускав у світ авторизовану ним версію", - розповіла музикознавиця Беате Анґеліка Краус з Архіву Бетховена (дослідницького відділу Будинку Бетховена в Бонні, де композитор народився у грудні 1770 року).
Фінальна ж версія Симфонії №9 ор.125 Бетховена, ре мінор, була завершена у 1824 році. Вона складається з чотирьох основних частин:
Дехто зазначає також, що симфонія була написана на замовлення тодішнього Лондонського філармонічного товариства (нині - Королівського філармонічного товариства). Виходячи з цього прем'єра мала б відбутися в Англії.
Натомість 30 "фанатів" написали композитору листа із проханням виконати твір спершу у місті Відень в Австрії. Краус зауважила, що дослідники вже давно знають "про цей лист від лютого 1824 року".
"Але нині він постає в іншій перспективі - багато з тих, хто його підписав, були в тісному контакті з Бетховеном... Публіка часто сприймає Бетховена як генія-одинака, який самотужки створював чудові твори, хоча насправді він працював із чисельною командою", - додала експерт.
Німецький композитор Людвіг ван Бетховен (ілюстрація: en.wikipedia.org)
Дев'ята симфонія була написана для подвійного складу симфонічного оркестру (за винятком флейти піколо, контрафаготу, трьох тромбонів та розширеної секції ударних):
Крім того, четверта частина (фінал) включає також мішаний хор і чотирьох солістів (сопрано, альт, тенор, баритон).
Тривалість музичного твору - понад 70 хвилин.
Упродовж написання дев'ятої симфонії Бетховен практично повністю втратив слух.
Тема фіналу дев'ятої симфонії лягла в основу Гімну Європи, що був прийнятий у 1972 році та став одним із символів Європи.
Рукопис дев'ятої симфонії потрапив до списку Всесвітньої документальної спадщини ЮНЕСКО як "Пам'ять світу" - символ культури та людства.
На наступний день після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року дев'ята симфонія пролунала під диригуванням українки Оксани Линів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 15 свіжих українських пісень, які нікого не залишать байдужим.
Читайте також, як музика впливає на фізичний стан людини.