Шедевру Бетховена виповнилось 200 років: унікальну дев'яту симфонію має почути кожен (відео)
Видатний німецький композитор і піаніст Людвіг ван Бетховен був останнім представником "віденської класичної школи". У спадок нащадкам він залишив надпотужні симфонії, увертюри, сонати й концерти. Остання завершена - дев'ята симфонія Бетховена - унікальна, адже у ній вперше було залучено хоровий спів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про створення цієї надзвичайної музичної композиції, а також пропонує послухати, як саме вона звучить.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Britannica, DW.com, Wikipedia.
Коли та як Бетховен створював дев'яту симфонію
Музикознавці стверджують, що ідея написати дев'яту симфонію виношувалася задовго до виходу твору "у світ", а перші її начерки буцімто датуються 1815 роком.
Відтоді Бетховен створив не одну її версію.
"Дев'ята симфонія не є, як заведено вважати, одразу завершеним і незмінним твором... Це, радше, робота у процесі... Можна сказати, що впродовж 12 років Бетховен неодноразово, з різних приводів, випускав у світ авторизовану ним версію", - розповіла музикознавиця Беате Анґеліка Краус з Архіву Бетховена (дослідницького відділу Будинку Бетховена в Бонні, де композитор народився у грудні 1770 року).
Фінальна ж версія Симфонії №9 ор.125 Бетховена, ре мінор, була завершена у 1824 році. Вона складається з чотирьох основних частин:
- Allegro ma non troppo, un poco maestoso
- Molto vivace
- Adagio molto e cantabile
- Фінал (має складну структуру) - на слова "Оди до радості" німецького письменника та філософа Фрідріха Шиллера
Дехто зазначає також, що симфонія була написана на замовлення тодішнього Лондонського філармонічного товариства (нині - Королівського філармонічного товариства). Виходячи з цього прем'єра мала б відбутися в Англії.
Натомість 30 "фанатів" написали композитору листа із проханням виконати твір спершу у місті Відень в Австрії. Краус зауважила, що дослідники вже давно знають "про цей лист від лютого 1824 року".
"Але нині він постає в іншій перспективі - багато з тих, хто його підписав, були в тісному контакті з Бетховеном... Публіка часто сприймає Бетховена як генія-одинака, який самотужки створював чудові твори, хоча насправді він працював із чисельною командою", - додала експерт.
Німецький композитор Людвіг ван Бетховен (ілюстрація: en.wikipedia.org)
Які музичні інструменти "прописав" Бетховен у цій симфонії
Дев'ята симфонія була написана для подвійного складу симфонічного оркестру (за винятком флейти піколо, контрафаготу, трьох тромбонів та розширеної секції ударних):
- дерев'яні духові (2 флейти, 2 гобої, 2 кларнети, 2 фаготи, а також флейта піколо та контрафагот - у четвертій частині)
- мідні духові (4 валторни, 2 труби, 3 тромбони)
- ударні (литаври, а також бас-барабан, трикутник і тарілки - у четвертій частині)
- струнні (I та II скрипки, альти, віолончелі, контрабаси)
Крім того, четверта частина (фінал) включає також мішаний хор і чотирьох солістів (сопрано, альт, тенор, баритон).
Тривалість музичного твору - понад 70 хвилин.
Цікаві факти про дев'яту симфонію Бетховена
- Дев'ята симфонія Бетховена вважається першим вокально-інструментальним твором у цьому жанрі - першою симфонією, що використовує спів.
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Упродовж написання дев'ятої симфонії Бетховен практично повністю втратив слух.
- Знаменитий фінальний мішаний хор дев'ятої симфонії з "Одою до радості" символізує мир і міжнародне порозуміння.
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Тема фіналу дев'ятої симфонії лягла в основу Гімну Європи, що був прийнятий у 1972 році та став одним із символів Європи.
- Інструментальна версія дев'ятої симфонії є офіційним гімном Європейського Союзу з 1985 року.
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Рукопис дев'ятої симфонії потрапив до списку Всесвітньої документальної спадщини ЮНЕСКО як "Пам'ять світу" - символ культури та людства.
- Виконання дев'ятої симфонії перетворилося на новорічну традицію в Японії (при цьому кількість виконавців може сягати 10 000 осіб).
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На наступний день після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року дев'ята симфонія пролунала під диригуванням українки Оксани Линів.
- Дехто вірить у "прокляття дев'ятої симфонії" - буцімто будь-який композитор (починаючи з Бетховена), який напише дев'яту симфонію, незабаром помре.
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